Segundo debate presidencial 2024 EN VIVO: Sigue la ‘tiradera’ de Sheinbaum, Gálvez y Máynez minuto a minuto

¡Llamen a los vecinos y despierten a los niños! La noche de este domingo 28 de abril se realiza el segundo debate presidencial 2024, una de las fechas claves en las elecciones en México, que están a cinco semanas de vivir la jornada electoral del domingo 2 de junio.

El encuentro de esta noche entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvartez Máynez será el segundo de tres encuentros entre las candidatas y el candidato presidenciales acordados por el Instituto Nacional Electoral (INE) como parte de las elecciones 2024 en México.

Durante el primer debate presidencial, donde las fallas técnicas jugaron un papel, Sheinbaum, Gálvez y Álvarez Maynez se declararon ganadores; sin embargo, los memes (de Máynez) se llevaron la noche.

¿Qué pasará la noche de este domingo 28 de abril? El Financiero tiene preparada una cobertura en VIVO del segundo debate presidencial para que te enteres de las propuestas, los ataques y las respuestas de las tres personas que aspiran a llegar a Palacio Nacional y encabezar al país, una vez que el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador llegue a su fin.

Los Estudios @Est_Churubusco se alistan para ser la sede del segundo #DebateINE presidencial. Recuerda seguir este encuentro entre las candidatas y el candidato a la Presidencia a través de nuestras redes sociales.



🗓️ 28/ABR - 20:00 hrs

▶️ https://t.co/qTgI8B49bc pic.twitter.com/CEqMNJWipu — @INEMexico (@INEMexico) April 24, 2024

¿Cómo llegan las candidatas al segundo debate presidencial 2024 en México?

La Encuesta El Financiero más reciente, publicada el 26 de abril pasado, indica que la ventaja entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez se mantiene sin cambios de cara al segundo debate presidencial.

De acuerdo con el ejercicio, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena-PVEM-PT, tiene 17 puntos de ventaja en las preferencias electorales sobre Xóchitl Gálvez. Esa ventaja se refleja en que la candidata de Morena obtiene 49 por ciento de la intención de voto, frente a 32 por ciento de la candidata de la alianza de oposición PAN-PRI-PRD.

De acuerdo con el mismo estudio, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, cuenta con 8 por ciento de apoyo, con lo que aparece en una lejana tercera posición.

Este es el segundo de tres debates entre las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República. (Fotoarte: Andrea Noemí López Trejo)

¿Por qué Claudia Sheinbaum va a la cabeza previo al segundo debate presidencial?

Uno de los sectores en los que la candidata presidencial de Morena ‘arma’ la diferencia frente a la aspirante del PRI, PAN y PRD es entre la población que recibe apoyos o beneficios de programas sociales. Entre quienes sí son beneficiarios de programas sociales, Sheinbaum obtiene 65 por ciento de la intención de voto y Gálvez 20 por ciento, es decir, una diferencia de 45 puntos.

Otro de los puntos fuertes de Claudia Sheinbaum Pardo es la opinión que el electorado tiene sobre la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México. La opinión positiva acerca de Sheinbaum tuvo una variación de 6 puntos, al pasar de 55 a 49 por ciento, mientras que la opinión negativa pasó de 30 a 32 por ciento.

En este #LunesDePodcast, Jesús y yo les compartimos nuestra lista de canciones que disfrutamos durante los viajes en la campaña, está variada. 😊 Que tengan excelente semana.

🔴YouTube: https://t.co/Kdyhd0Mmmq pic.twitter.com/dL1gaUpE90 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 22, 2024

¿En que gana Xóchitl Gálvez a Sheinbaum antes del segundo debate?

La ciudadanía que puede participar en las votaciones del domingo 2 de junio y que no reciben apoyo de programas sociales tienen mayor preferencia por Xóchitl Gálvez Ruiz; sin embargo, la diferencia no es tan amplia. Entre el electorado que no recibe beneficios o apoyos sociales, Gálvez lleva la delantera con 44 por ciento, 10 puntos adelante de Sheinbaum, quien registra 34 por ciento entre ese segmento.

La opinión positiva sobre Xóchitl Gálvez registró una variación de 10 puntos, al pasar de 39 a 29 por ciento, mientras que su opinión negativa subió de 43 a 50 por ciento.

En este #DíaMundialDelLibro te comparto uno de mis poemas favoritos: Misterios Gozosos de Rosario Castellanos.



¿Cuál es el tuyo? Te leo en los comentarios. pic.twitter.com/efUOEF4bNU — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 23, 2024

¿Jorge Álvarez Máynez aún tiene chance?

Más allá de las canciones virales y de los memes, la campaña de Jorge Álvarez Máynez no ‘prende’ entre los electores.

De acuerdo con la Encuesta El Financiero, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, partido encabezado por Dante Delgado, registró una opinión positiva de 13 por ciento, y la opinión negativa pasó de 43 a 40 por ciento.

Según el sondeo, las personas entrevistadas perciben a Álvarez Máynez criticando más que proponiendo.

Buenos días. Les comparto esta belleza. pic.twitter.com/iphxGTcMDi — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) April 24, 2024

Segundo debate presidencial: Dónde es y reglas de participación

El segundo debate entre candidatos presidenciales será en los Estudios Churubusco, que se ubican en el número 2 de la calle Atletas, en la colonia Country Club, alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Además del cambio de locación, se implementará el Formato B para el debate, que consiste en que las y el candidato respondan preguntas en video que fueron realizadas por las y los ciudadanos.

¿Cuáles serán los temas del segundo debate entre candidatos presidenciales?

El segundo debate presidencial 2024 se realizará en los Estudios Churubusco. (Cuartoscuro)

Los temas que se abordarán la noche de este domingo 28 de abril son:

Cambio climático y desarrollo sustentable

Pobreza y desigualdad

Crecimiento económico y desarrollo

Empleo e inflación.

¿Quiénes serán los moderadores?

Luego de la participación de Denise Maerker y de Manuel López San Martín, el INE y los partidos acordaron que Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho serán los moderadores del segundo debate presidencial.

Pérez Cañedo nació en Guadalajara, Jalisco, y a los 22 años se trasladó a CDMX para hacer teatro. Se trata de la primera mujer locutora con su propio espacio en Radio UNAM y actualmente conduce la segunda emisión del noticiero Enfoque.

Alejandro Cacho ha estado al frente de diversos espacios informativos y, actualmente, conduce el espacio “Panorama Informativo primera emisión”, además de ser columnista en el Heraldo de México.

¿Dónde ver el segundo debate presidencial 2024? Horario y en qué canal lo televisan

El segundo encuentro entre las tres candidatas presidenciales inicia en punto de las 20:00 horas de este domingo 28 de abril. El Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene todo listo y El Financiero tendrá la transmisión EN VIVO a través de su sitio web, del canal de televisión, así como de las plataformas en redes sociales.

El debate de hoy EN VIVO: Estos son los canales de transmisión y streamings

La señal de transmisión será generada por el INE y se podrá observar en el canal de YouTube del Instituo en punto de las 20:00 horas y en diferentes lenguas. Además, canales de televisión abierta y de cobertura nacional tendrán la transmisión del encuentro entre las candidatas presidenciales.

¿Cuántos debates presidenciales habrá?

En total serán tres debates. Luisa Cantú, Elena Arcila y Javier Solórzano serán los tres moderadores del tercer debate presidencial 2024, informó el Consejo General del INE.

El tercer y último encuentro previo a las elecciones del domingo 2 de junio se llevará a cabo el próximo domingo 19 de mayo, según confirmó el Instituto Nacional Electoral (INE). Esa fecha se agregará a las de los domingos 7 y 28 de abril

Se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Universitario, en Tlatelolco, en la zona centro de la Ciudad de México.

Elecciones 2024 en México: ¿Cuándo son las votaciones?

Tras 90 días de campañas y un periodo de veda electoral, los ciudadanos acudirán a las casillas el próximo domingo 2 de junio para emitir su voto.

Ese mismo día se realizarán los procesos electorales federales y locales en las nueve entidades que tienen elecciones este año. Posteriormente, las autoridades electorales analizarán los resultados, harán el conteo de votos y el proceso seguirá su curso hasta la declaración de ganadores y la entrega de actas de mayoría.