Un ‘boomerang’ para Xóchitl Gálvez: ¿Por qué el video de su hijo la beneficiaría en vez de hundirla?

El video de Juan Pablo, hijo de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la alianza PRI, PAN y PRD, puede tener un efecto ‘boomerang’ y beneficiar a la aspirante a Palacio Nacional en lugar de dañar sus aspiraciones en las elecciones 2024 en México.

Así lo considera Alejandro Moreno, director de Encuestas y Estudios de Opinión de El Financiero, quien señala que la grabación que muestra a Juan Pablo Sánchez Gálvez agrediendo a trabajadores de un antro en Polanco es un típico “evento de campaña”.

Sin embargo, señala Moreno, el video del hijo de Xóchitl Gálvez podría no ser bien recibido por los electores.

“El caso del hijo de la candidata (Xóchitl Gálvez) me parece que viene en un momento importante. Creo que no necesariamente deba ser mayor; sin embargo, es probable que en un debate salga a relucir, pero ciertamente hay un riesgo para quien lo use”, comentó el director de Encuestas El Financiero.

¿Cuál es el objetivo de difundir el video del hijo de Xóchitl Gálvez en las elecciones 2024 en México?

Juan Pablo Sánchez dejó su cargo en el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de PRI, PAN y PRD, en las elecciones 2024.

Previo al primer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, alianza formada por PRI, PAN y PRD, y Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Alejandro Moreno ve posible que se busque dar un golpe informativo y reputacional en contra de la aspirante de la triple alianza.

No obstante, “a veces, la información negativa que suele percibirse como alevosa o con saña no necesariamente es bien recibida por el electorado”, explicó.

Al igual que la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, quien pidió no incluir a las familias de las candidatas en las elecciones México 2024, Alejandro Moreno sostiene que los ataques contra familiares de cualquier aspirante a un cargo pueden tener un efecto contraproducente, ya que puede retribuir los apoyos a favor de afectado.

Espero que esta experiencia te deje un aprendizaje en tu vida.



Siempre debemos tratar con pleno respeto a todas las personas. https://t.co/mrUCo9Bb2d — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 4, 2024

“Hacer ataques personales a la familia siempre lleva a la posibilidad de dañar al oponente, pero también el riesgo de que tenga un efecto ‘boomerang’, que no ocasione los efectos deseados.

“Obviamente, los seguidores de Claudia Sheinbaum están tratando de sacarle el mayor provecho posible, aunque hay probabilidades de que se le retribuyan los apoyos a Xóchitl Gálvez Ruiz si los electores ven un ataque viciado de parte del otro lado que no necesariamente por su tono y contenido puede lucir bien”, detalló.

¿Fue efectivo el control de daños del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez?

Alejandro Moreno prevé que el video del hijo de Xóchitl Gálvez no tenga mayores consecuencias, debido al control de daños realizado por el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez.

“Me da la impresión de que el control de daños de la campaña de Xóchitl Gálvez redujo el ruido de lo que sucedió. Habrá que ver. Su equipo no tardó en dar una explicación, desincorporarlo de su posición y pedir disculpas”. Horas después de que se difundió el video del hijo de Xóchitl Gálvez, Juan Pablo Sánchez Gálvez dejó su cargo en la campaña de su mamá.

Asimismo, agregó que aún falta “ver cómo reacciona el electorado y sobre todo si las candidaturas en pleno debate recurren a esa carta argumentativa de los vicios o defectos que puedan tener aquellos que están en torno a la campaña (de Gálvez)”.