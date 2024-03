Sheinbaum en NL: ‘No queremos el autoritarismo de la guerra contra el narco’

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo rechazó el autoritarismo como una vía para combatir la inseguridad del país e instó a impulsar una política de cero impunidad, de atención a las causas y de un poder judicial que funcione.

“No es mano dura, no nos equivoquemos, no es autoritarismo, lo que se requiere; eso ya lo vivió México. El autoritarismo de (el expresidente Felipe) Calderón, decretando la guerra contra el narco, eso no queremos, no queremos autoritarismo; queremos justicia, que es distinto”, resaltó.

Las declaraciones de la aspirante presidencial ocurrieron en un evento de campaña en el municipio de Pesquería, en Nuevo León, donde la noche del miércoles fueron hallados cinco cuerpos calcinados y en estado de putrefacción, además de cinco cráneos.

Luego de que la candidata opositora Xóchitl Gálvez enviara un mensaje a Sheinbaum en redes sociales, diciéndole que en Pesquería se encontraría con la realidad de la violencia a causa de “las consecuencias de abrazar a los criminales”, la aspirante de Morena reviró que los abrazos son a los jóvenes y no a los delincuentes; por lo que resalto dos ejes para contrarrestar la inseguridad.

¿Qué hará Sheinbaum este viernes 22 de marzo? Esta es su agenda

Como parte de su gira de campaña presidencial, en esta tercera semana de marzo, Claudia Sheinbaum ha recorrido parte del norte del país, con viajes en Tamaulipas y Nuevo León.

Este viernes, estará en los municipios de Santa Catarina y General Escobedo, en Nuevo León, estado que es gobernador por Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC).

El sábado estará en Ramos Arizpe y San Pedro, de Coahuila. Mientras que el domingo 24 de marzo cierra la gira de Coahuila en Torreón y finalmente concluirá su viaje en Gómez Palacio, Coahuila.

Agenda de Claudia Sheinbaum en la tercera semana de marzo. (Especial)

Sheinbaum habla sobre la crisis de agua en Nuevo León

Desde Nuevo León, un estado que ha sido fuertemente afectado por el desabasto de agua y la crisis hídrica, Sheinbaum se comprometió a hacer reformas en la Ley de Aguas.

En los meses de verano del año pasado, en Nuevo León tuvieron que tomarse medidas importantes para reducir el consumo de agua de la población. Los niveles de las presas estaban en un estado crítico.

Este 21 de marzo, el nivel de la presa Cerro Prieto era de solo 8.94 por ciento de su capacidad. La Presa La Boca tuvo un nivel de 33.80 por ciento. Mientras que El Cuchillo, un llenado de 39.56 por ciento.

Niveles de las presas en #NuevoLeón, 21 de marzo de 2024 a las 6:00 hrs



💧Presa La Boca: 33.80 % ( NAMO estiaje )

Almacenamiento 13.346 Mm3



💧Presa Cerro Prieto: 8.94 %

Almacenamiento 26.824 Mm3



💧Presa El Cuchillo: 39.56 %

Almacenamiento 444.364 Mm3 — Conagua OCRB Mty (@Conagua_OCRB) March 21, 2024

Con información de EFE.