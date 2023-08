Nuevo León ‘se seca’ otra vez: Toman medidas para reducir el consumo de agua potable

El abasto de agua potable de Nuevo León está otra vez “al filo de la navaja”, así lo reconoció este miércoles el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, por lo que anunció una serie de medidas a fin de tratar de reducir los niveles de consumo de la población.

Dijo que de nuevo colocarán los reductores de presión en zonas donde se reporten altos niveles de consumo.

Para ello presentó un mapa de los municipios del área metropolitana, en el que se señala a San Pedro Garza García, la zona sur de Monterrey, Santiago y una parte de Santa Catarina como los puntos de mayor consumo.

“Yo les puedo decir que a mi me toca ver en ocasiones estos jardines tan verdes y me da mucho coraje porque muchas veces son esas mismas personas que van y se quejan porque no tienen agua. Son ellos mismos los que se gastaron el agua que tanta falta nos está haciendo, señores estamos al límite al filo de la navaja”, apuntó Barragán.

También señaló que han establecido una coordinación con los jefes vecinales para que le llamen la atención a quienes detecten haciendo mal uso del agua.

El mensaje de las autoridades de Nuevo León cambió pues hasta hace unas semanas el propio gobernador, Samuel García, dijo que habría agua suficiente para este verano; sin embargo, los niveles de las presas se encuentran en niveles críticos.

La Cerro Prieto solo cuenta con el 10.85 por ciento de almacenamiento; La Boca reporta 22.77, mientras que El Cuchillo es la que se encuentra con mejores niveles al presentar un 45 por ciento.

Juan Ignacio Barragán reconoció que se equivocaron al decretar el fin de la crisis hídrica.

“Yo asumo la responsabilidad, digamos de haber sido optimista, pero la verdad, así lo veíamos”, señaló Barragán en conferencia de prensa.

“En mayo después de un periodo de lluvias muy fuertes, las predicciones meteorológicas de todos los sitios internacionales hablaban que íbamos a tener un julio y agosto con mucha lluvia y no fue así”, agregó.

Y aunque no han informado de manera oficial de cortes en el suministro, cada vez son más los sectores en donde se presentan fallas en el suministro.