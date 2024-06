‘No podía desconfiar de un supuesto amigo’: Sentencian de por vida a feminicida de Lucero Yazmín

Lev Norman fue sentenciado por una juez estatal, con residencia en Tenango del Valle, a una pena vitalicia por el feminicidio de Lucero Yazmín Hidalgo, de quien se ostentaba como amigo pero la asesinó el 3 de octubre de 2022.

A esta pena de por vida se suma una sentencia de 46 años de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en agravio de Geovanny, hermano de la joven, quien intentó defenderla hace dos años al interior de un domicilio ubicado en el barrio de Santiago, municipio de San Mateo Atenco, en el Valle de Toluca.

Afuera de los juzgados de Tenango, Guillermo Hidalgo Aguilar, padre de la víctiama, recordó que Lucero conoció a su asesino en la preparatoria y posteriormente se lo volvió a encontrar en la Facultad de Ciencias, por ello, el día en que fue privada de la vida ella le abrió la puerta de su casa, pues existía confianza de años, “no podía desconfiar de un supuesto amigo”, dijo.

Ya como estudiante de Física, Lucero Yazmín, la menor de tres hermanos, se independizó y vivía sola.

Guillermo abundó que su hija le platicaba su anhelo de ser una de las mejores científicas del mundo y para ello quería irse a Alemania. “De hecho se sentía insegura en México”.

Aparte de ser buena estudiante universitaria, Yazmín Hidalgo era pequeña empresaria, ya que para alcanzar su meta de irse al extranjero y convertirse en una destacada científica, puso un puesto de hamburguesas junto con su hermano Geovanny.

¿Qué ocurrió el día del feminicidio de Lucero Yazmín?

Transcurría la mañana del 3 de octubre de 2022, cuando los hermanos se habían quedado de ver temprano y, para ello, el hermano de la joven emprendedora le llamó a su teléfono que jamás contesto, al igual que los mensajes, por eso el muchacho entró a la vivienda en San Mateo Atenco.

“Al entrar subí las escaleras y encontré a este sujeto (Lev Norman) vestido de mujer y él no me dijo nada, se acercó a mi y me atacó y yo alcancé a reaccionar pero él trató de cortarme el cuello, me dejó una cicatriz aquí, forcejeamos, me cortó en la cara, entré inmediatamente a buscar a mi hermana, pero pues fue demasiado tarde”, refirió el joven Geovanny Hidalgo.

Abundó que él y Lucero se seguían mucho y mantenían un gran apego, por lo que no solo el feminicida terminó con la vida de la estudiante, también destrozó a la familia.

“Estaba muy alegre (su hermana), porque la vida se le estaba dando, como con su negocio de hamburguesas, ella ya tenía un capital para hacer más cosas, quería poner un edificio de departamentos, quería salir del país, quería ser destacada en la rama donde ella estudiaba y todo eso se fue para abajo por una tontería, es mucha tristeza, yo la extraño mucho, yo era muy allegado a ella y me duele mucho no tenerla”, recordó.

La familia de Lucero pide a la justicia mexiquense que, por ningún medio, el feminicida de Lucero jazmín quede en libertad o modifique su sentencia, pues la defensa del criminal intenta que se declare inimputable la pena vitalicia de Lev Norman, quien además tiene que pagar un millón 800 mil pesos por concepto de reparación del daño.