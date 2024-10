¿Habrá ciclo de recortes de Banxico en 2025? Esto dicen analistas

La experiencia ha demostrado que el Banco de México (Banxico) “ha pecado” de conservador al recortar la tasa de referencia, por lo que es poco probable que en 2025 siga un ciclo de recortes como lo cuentan algunos analistas, señaló Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton México.

En la más reciente Encuesta Citibanamex el consenso de analistas proyectó que la tasa de referencia cerrará el próximo año en 8.0 por ciento; sin embargo, para el experto es una estimación “muy exagerada”, ya que representaría recortes consecutivos de 25 puntos base. En cambio, observó que se ubicará en 9.0 por ciento.

“La Fed no te está dando ese forward guidance. La Fed está diciendo cuatro (recortes) hacia delante, uno cada trimestre. Al final del día la política monetaria relativa de Banxico y la Fed sigue siendo importante, aunque Banxico diga que no. No hay necesidad de debilitar la posición cambiaria”, explicó en un webinar.

A la par, Luis Gonzali se refirió al dato de inflación que publicó el Inegi este miércoles, en el que el indicador se ubicó en 4.58 por ciento anual en septiembre, con lo que hiló dos meses de moderación. Sostuvo que si bien se ha disminuido, hay que ir a paso lento y tener cuidado con los choques que pudieran darse.

¿Qué implicará el alza al salario mínimo propuesto por Sheinbaum?

Uno de estos obstáculos podría ser el alza al salario mínimo sugerido por la presidenta Claudia Sheinbaum de 12 por ciento para el siguiente año.

Este incremento sería tres veces la inflación, lo que le permitiría al consumidor mexicano gastar más. Además, son más los trabajadores que ganan entre uno a dos salarios mínimos.

“Hoy por hoy aumentos en el salario mínimo se vuelven más delicados en términos inflacionarios que hace seis años. Hay que tener cuidado”, insistió.

Es el consumo el que ha mantenido el dinamismo en la economía mexicana, pues el otro soporte es la inversión y esta es la que más “se tambalea” por el impacto del menor gasto gubernamental, así como la incertidumbre por las reformas y el cambio de gobierno.

Precisamente sobre esta incertidumbre, aseveró que el mercado ya descuenta una baja en el soberano por parte de alguna calificadora, pero antes las agencias modificarían la perspectiva hacia el país.

Para este escenario, el contenido del Presupuesto de 2025 es clave, dijo; aunque aseguró que el país tiene herramientas para hacer frente a esta situación.

Finalmente, previó que “este año va a ser complicado en términos de inversión, pero para el siguiente con riesgos disipados, reglas más claras y ambos gobiernos bien asentados, México y Estados Unidos, podríamos ver un año positivo en términos de flujo de inversión”, lo que podría ayudar a concretar el nearshoring.