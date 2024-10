Alza de 12% al salario mínimo propuesta por Sheinbaum puede ‘revivir’ la inflación, advierte Heath

El incremento al salario mínimo de 12 por ciento propuesto para 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum pondrá un reto adicional al Banco de México (Banxico) en su lucha para disminuir la inflación en un contexto en el que los precios de los servicios han mostrado resistencia y son muy susceptibles a los cambios laborales.

Jonathan Heath, subgobernador de Banxico, señaló que se empiezan a ver signos de ralentización en la generación de empleo, pero los aumentos salariales vienen con mucha fortaleza en un momento en que la intención del Gobierno de Sheinbaum es subir a doble dígito el salario mínimo.

“Toda esta parte de las presiones salariales, tanto del salario mínimo como de salarios medios, es precisamente el reto más grande que tenemos nosotros que enfrentar para empezar a afinar, que se rompe la persistencia de la inflación de los servicios y cruce el primer umbral de 5 por ciento y empecemos a ver una clara tendencia a la baja”, explicó en un webinar organizado por Invex Banco.

Heath advirtió que “es muy difícil pensar” que se podrá romper la persistencia de la inflación de los servicios cuando los salarios medios están creciendo 4.5 por ciento, por arriba de la inflación.

“Si es una parte que ocupa y preocupa en nuestro análisis”, destacó.

Heath pide al Banxico ‘postura restrictiva’ con tasa de interés

El subgobernador sostuvo que hasta no ver una clara tendencia a la baja en la inflación de servicios se debe mantener una postura restrictiva en la política monetaria para no cometer errores. “Creo que hay que proceder con mucha cautela, porque todavía no hemos ganado la batalla contra la inflación”.

Añadió que los analistas ven que la inflación estará por debajo de 4 por ciento a finales del próximo año en contraste con el pronóstico de la Junta de Gobierno. “El mercado no nos cree porque siempre han visto que el Banco ha empezado a bajar de forma prematura”.

El subgobernador remarcó que el Banxico tiene margen en su tasa de interés para no apresurarse con base en lo que decida la Fed en la recta final de 2024 “y no bajar los 50 puntos que bajó la Fed. Creo que no estamos ahí todavía”.

¿Hay ‘guerra’ en la Junta de Gobierno del Banxico?

En el reciente anuncio de decisión de política monetaria, el único voto en contra de bajar la tasa 25 puntos base fue el de Jonathan Heath. Al respecto, el economista descartó que exista una fuerte diferencia de opiniones dentro de la Junta de Gobierno.

“Los demás tienen una visión ligeramente diferente en cuanto a los tiempos y en cuanto a la ‘dosis de medicina’ (...) las decisiones creo que tienen una dosis de dependencia de los datos bastante elevada y siempre lo va a tener”, aseguró.

Heath agregó que lo más importante para ver nuevos recortes a la tasa de interés del Banxico es la tendencia a la baja de la inflación general y subyacente, ya que a esta última no le queda mucho espacio para bajar.

“Si se interrumpe la trayectoria a la baja de la subyacente, ahí si va a ser interesante la discusión. No sé qué tanto apoyo va a haber, al menos en el corto plazo, de seguir bajando la tasa. Seguramente habrá una pausa. Muchos de mis compañeros han mencionado la prudencia y gradualidad”. concluyó.

¿Qué ha dicho Claudia Sheinbaum sobre subir el salario mínimo?

La primera presidenta de México dejó claro que su administración promoverá la continuación del aumento del salario mínimo en acuerdo con la clase trabajadora y las y los empresarios.

“Nuestro objetivo es que cada salario mínimo llegue a 2.5 canastas básicas, en este momento está en 1.6 canastas básicas (...) Y esto lo trabajamos en su momento con economistas, porque lo importante es que esto tampoco afecte la inflación, y la idea es que sea gradual hasta llegar a 2.5 canastas básicas”, dijo en la ‘mañanera del pueblo’ del 4 de octubre.

Para llegar a esa meta, Claudia Sheinbaum explicó que el salario mínimo tendrá un aumento de 12 por ciento para 2025 “y así cada año alrededor del 12 por ciento. Lo estaríamos trabajando, consensando para que pueda ser una realidad”.

Si se aplica un aumento de 12 por ciento al salario mínimo para el próximo año, este quedará en 278.8 pesos para la mayoría del país, y en 419.87 pesos para la Frontera Norte.