Miguel Moreno Tripp: Inflación subyacente

¿Por qué Banco de México no ha bajado la tasa de interés objetivo? La razón es por el fundamento de la política monetaria: la inflación. Como sabemos, la definición estándar de inflación es el “aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año” y afecta más a quien menos tiene porque normalmente las personas en situación de pobreza no tienen acceso a instrumentos financieros que los proteja de ella.

En el 2001, BANXICO “adoptó un esquema de objetivos de inflación como marco para la conducción de la política monetaria. En el Programa Monetario para 2001 destaca el anuncio oficial de una meta para la inflación … En particular, el Banco de México ha definido como objetivo permanente alcanzar una inflación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de 3 por ciento”.

Sin embargo, de acuerdo con el Documento metodológico del INEGI, en la Clasificación por Componentes de la Inflación: Subyacente y No Subyacente: “… esta clasificación divide a los genéricos de acuerdo al componente subyacente y no subyacente de la inflación. El componente Subyacente está integrado por bienes y servicios para los cuales la variación de sus precios responde principalmente a condiciones de mercado; por su parte, el componente No Subyacente se integra por bienes y servicios cuyos precios no responden directamente a condiciones de mercado, sino que se ven altamente influenciados por condiciones externas como el clima o por las regulaciones del gobierno”.

En el reporte ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Primera quincena de octubre de 2023 del INEGI, la inflación medida por el INPC en términos anuales para ese período del 2021 fue de 6.12%, en el 2022 de 8.53%, y en el 2023 de 4.27%. Se ve la tendencia a acercarse a la meta de 3% pero todavía falta.

Sin embargo, la inflación Subyacente fue de 5.12%, 8.39% y 5.54% respectivamente y en cuanto a la inflación No Subyacente los datos fueron: 9.21%, 8.95% y 0.48%

Al analizar la gráfica histórica del 2014 hasta la primera quincena de octubre de 2023, el INPC casi llega al 9% y no bajó de poco menos del 3%. La inflación Subyacente va en la misma línea, pero básicamente el ultimo año ha estado por encima del INPC.

La Inflación No Subyacente, ha llegado a niveles de más del 12% en cuatro ocasiones y negativa en 2 ocasiones. Muy alta volatilidad en la No subyacente. Todavía falta.

