Fed inicia ciclo de recortes con fuerza; apunta a más ajustes

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos inició con fuerza el ciclo de recortes a la tasa de interés al bajarla en 50 puntos base, lo que sorprendió al mercado, y avizora más ajustes hacia adelante.

La tasa de fondos federales se ubicó en un rango de entre 4.75 y 5.00 por ciento, su primer recorte en cuatro años, y según las proyecciones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, para el cierre de este año podría ubicarse entre 4.25 y 4.50 por ciento.

La Fed subrayó que tienen mayor confianza en que la inflación se dirige al objetivo de 2 por ciento y dijo que los riesgos para alcanzar sus metas de empleo e inflación están aproximadamente equilibrados.

En su conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el recorte de 50 puntos no significa que ese será el ritmo que se tomará de cara a las siguientes reuniones. “Creo que eso es lo que nos permite tomar esta decisión firme hoy. No creo que nadie deba mirar esto y decir: ‘Este es el nuevo ritmo’. Vamos a ir con cuidado, reunión por reunión y tomar nuestras decisiones sobre la marcha”, dijo.

“Esta recalibración de nuestra postura política ayudará a mantener la fortaleza de la economía y el mercado laboral, y continuará permitiendo un mayor progreso en la inflación a medida que comenzamos el proceso de avanzar hacia una postura más neutral”, añadió.

Analistas de Wells Fargo manifestaron que “es posible que el FOMC desacelere el ritmo de los recortes de tasas en las próximas reuniones, pero seguimos pensando que la política monetaria volverá a ser casi neutral dentro de un año”.

“La decisión de recortar en 50 puntos y no en 25 puntos se debió a la reciente debilidad del mercado laboral”, dijo Cooper Howard, director de estrategia de renta fija del Schwab Center for Financial Research.

(Especial)

Más recortes: dot plot

En el diagrama de puntos (dot plot) los integrantes del FOMC estiman que la tasa de interés cierre el año en un rango de 4.25 y 4.50 por ciento, lo que sugiere recortar la tasa en 50 puntos base más en el año.

Para el 2025, la tasa de interés se ubicaría entre 3.25 y 3.50 por ciento y en el 2026 en 2.75 y 3.00 por ciento.

“Seguimos pensando que el Comité relajará su política monetaria más rápidamente en los próximos nueve meses de lo que prevé hoy. Actualmente tiene demasiada fe en la capacidad de sus medidas de flexibilización para abordar rápidamente la tendencia de deterioro del mercado laboral”, según Pantheon Macroeconomics.

La Fed prevé que el PIB crezca 2.0 por ciento anual en el cuarto trimestre del año, ligeramente por debajo del 2.1 por ciento de las estimaciones de junio.

Sobre la inflación general se prevé que ronde el 2.3 por ciento anual en el cuarto trimestre del año, desde el 2.6 por ciento estimado en junio. La tasa de desocupación concluiría el año en 4.4 por ciento, desde el 4.0 por ciento previsto en junio.

Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, señaló que en últimas dos veces en que la Fed comenzó su ciclo bajista con un recorte de 50 puntos (2001 y 2007), la economía estadounidense entró en recesión, con un incremento de 2.1 puntos porcentuales en la tasa de desempleo en 2001 y un incremento de 5.3 puntos porcentuales en la tasa de desempleo en 2008.

“Esto contradice a las expectativas de la Fed, puesto que no esperan un repunte en la tasa de desempleo que pronostican se mantendrá en 4.4 por ciento”, apuntó.

Margen a Banxico

El recorte de la Fed es interpretado como una “luz verde” para que el Banco de México (Banxico) haga otro ajuste, que podría ser de 25 puntos, tal como lo hizo en agosto.

“Banxico está en una posición donde tendrá más margen de maniobra, creo que la decisión agresiva por parte de la Fed le da espacio a Banxico para que sea más moderado y se encamine a cumplir su meta inflacionaria”, dijo Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia LATAM.

Luis Gonzali, director de inversiones en Franklin Templeton, dijo que Banxico está posicionado para seguir con los recortes, pero con la duda sobre si serán consecutivos o no. “Banxico está posicionado para llevar a cabo recortes no consecutivos, pero sí trimestrales. Dudo que sean de 50 puntos base porque no ha preparado al mercado para eso”.