Alfonso Romo pide a México ‘ponerse las pilas’: ¿Qué necesita para aprovechar el nearshoring? Esto dijo

La oportunidad que representa el nearshoring implica que México debe ser más agresivo como país y principalmente en términos de regulación, dijo Alfonso Romo, presidente honorario de Vector Empresas.

En el marco del 50 aniversario de Vector Casa de Bolsa, de la cual es fundador, Romo cuestionó qué es lo que se debe hacer, desde la regulación financiera, para darle respuesta rápida a la oportunidad que tiene México con la relocalización de las cadenas de suministro.

“Creo que debemos tener una Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mucho más agresiva, comparándola con la experiencia del grupo en otros países nos cuesta 3.5 veces más la regulación en México que en Estados Unidos”, dijo Romo y añadió que los trámites son muy lentos en el país.

“Con esa lentitud México no se va a montar en la velocidad que el mundo necesita. Si no nos ponemos las pilas, no vamos a aprovechar el nearshoring, friendshoring o shoring”, añadió Romo.

‘Es un reto intelectual’

También cuestionó qué es lo que la CNBV y la Secretaría de Hacienda deben hacer para poner a México en la vanguardia y qué tipo de personajes deben tener, “no solo arriba, sino en el segundo y tercer nivel; es un reto intelectual y de actitud”.

Más allá del nearshoring, otra oportunidad que México tiene es la Inteligencia Artificial (IA), que podría permitir la creación de 1.5 millones de empleos en los próximos seis años, donde el reto será “reentrenar” laboralmente a las personas de 40 años en adelante.

Por ello, “en educación tenemos que replantear todo el sistema educativo, desde el preescolar”, sostuvo Romo.

En contraste, a inicios de abril, el Banco Mundial dijo que no observa un gran impacto de inversiones nuevas en México por el nearshoring, y revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para este año y avizora un menor dinamismo en los siguientes.