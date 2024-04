Cambios necesarios en la CNBV

Fue un sexenio en donde hubo dos quiebras de bancos, una pandemia, entraron nuevos jugadores tecnológicos con la Ley Fintech, y si algo quedó pendiente, reconocen participantes del sector financiero y algunas autoridades, es reforzar y darle mayor peso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En este sexenio, fueron tres los presidentes de la CNBV, primero Adalberto Palma, que pasó con muy bajo perfil, ya que venía de una asociación, que para algunos bancos buscaba dividir al gremio; luego asumió Juan Pablo Graf, que con su expertise en el sector público dio un buen ritmo a la dependencia, para actualmente estar al frente el profesor Jesús de la Fuente, que le ha tocado sacar nuevas licencias bancarias y de Fintech.

Pero algo que ninguno de los tres impulsó, y quizás no por no desearlo, sino porque los tiempos no fueron los mejores, es trabajar e impulsar una mayor independencia y autonomía de la CNBV.

Esto, para que todas las cuotas que cobra a las instituciones por ser supervisadas, fueran utilizadas de mejor manera en ese rubro y cuidar la entrada de nuevos participantes, fortalecer la vigilancia, y sobre todo la operación de los distintos participantes del sector financiero.

Desde hace más de dos sexenios ha sido uno de los temas que más se ha platicado en “corto” entre regulados y autoridades, pero lo cierto es que ya sea por falta de consensos, de un proyecto bien armado, o por falta de voluntad política, nada más ha quedado ahí, como un tema que debe trabajarse, pero nadie se ha atrevido hasta ahora a iniciar públicamente esta discusión.

Será, nos dicen, uno de los temas que las autoridades financieras en Acapulco, en la próxima Convención Bancaria, que organiza la Asociación de Bancos de México (ABM), que preside Julio Carranza, tocado al menos de manera preliminar por las autoridades hacendarias, ya que es algo que sí debe empezar al menos a plantearse.

Sin duda, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, y el subsecretario Gabriel Yorio, tienen claro que hay mucho que hacer en ese rubro, pero serán el próximo gobierno y autoridades quienes decidan si se avanza o no en ver los caminos para que esta entidad reguladora y supervisora tenga más dientes y así, el sistema financiero siga fortaleciéndose y si vienen más crisis como las que hemos vivido, puedan actuar en tiempo y forma. Ya veremos qué dicen los banqueros de este tema.

Camiones menos contaminantes

Mauricio Medina (Especial)

Pareciera irreal que unos “faldones” colocados en camiones de carga puedan contribuir de manera importante a reducir las emisiones contaminantes, y es ahí donde hay que seguir lo que la empresa TIP México, que lleva Mauricio Medina, está aplicando.

Resulta que la empresa especializada en arrendamiento y administración de equipo de transporte realizó una operación sostenible por un monto superior a los 276 millones de pesos en arrendamiento puro de 299 cajas secas y semirremolques, que se encuentran equipados con faldones, mismos que ayudarán a disminuir su huella de carbono, así como lo lee.

Las 299 cajas secas están equipadas con faldones que, al disminuir la resistencia del aire, generan un ahorro de combustible y fue Mesilla Valley Transportation Solutions (MVTS) que certificó que los dos tipos de faldones instalados en las cajas secas generan un ahorro de combustible en el modelo EDGE TopKit de 12 litros por cada mil kilómetros y en el modelo EDGE Elite Aero System, de 28 litros por cada mil kilómetros.

Esas estructuras aerodinámicas se instalan en la parte inferior de los remolques, lo que permite disminuir la resistencia al viento y permite generar un ahorro de combustible, emitiendo así una menor cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera.

De acuerdo con la Red Nacional de Caminos, el por ciento del transporte de carga en los últimos años se realizó por vía terrestre, donde TIP participa activamente en el sector de transporte y logística, y con estas adecuaciones, le entra de lleno a cumplir con los criterios ESG. Eso les valió el apoyo financiero de la unidad de leasing de BBVA, que lleva Álvaro Vaqueiro, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México.

Esperemos que más empresas de transportes sigan el ejemplo o lo superen.

Vitro también se une al deporte

Adrián Sada (Especial)

Como hemos visto, unir la marca de una empresa de prestigio a un deporte o equipo, puede ser un buen camino de ganar-ganar para ambos, y ahora anote a Vitro, que lleva Adrián Sada, que anunció una colaboración con los Steelers.

El fabricante de vidrio en América del Norte iniciará una colaboración con los Pittsburgh Steelers, que es una de las franquicias más exitosas en la historia de la National Football League (NFL).

Como socio de los Acereros, las operaciones de Vitro en México y el oeste de Pennsylvania interactuarán con los fans del equipo, ya que no hay que olvidar que Vitro tiene raíces profundas en Pittsburgh, donde se encuentra su negocio de vidrio arquitectónico y opera un centro de investigación y desarrollo de renombre mundial.

Será así el primer socio del Programa de Mercados Globales de la NFL en México, reconoció Ryan Huzjak, vicepresidente de Ventas y Marketing de los famosos Steelers, que tienen alrededor de ocho millones de aficionados a lo largo del país.

Así que los fanáticos de los Steelers podrán ver la marca de Vitro en el estadio en los días de juego, y Vitro será socio de apoyo de los principales eventos de la organización, como la Fiesta del Draft el 27 de abril en México y la Fiesta de Observación de Juegos en otoño. Además, Vitro presentará la marca de los Steelers en varios eventos comerciales y corporativos.

Será así otra empresa mexicana que se une a este boom, recordemos que Broxel, que lleva Gustavo Gutiérrez, tiene alianza con los Dolphins de Miami y también es posible ver la marca en todo el estadio en esa ciudad.

Francia busca trabajadores mexicanos

La comunidad francesa en México es una de las más numerosas de toda América Latina, con casi 21 mil ciudadanos de ese país registrados, según datos de Vincent Perrin, cónsul general de Francia, por lo que es uno de los mercados con los que mejor relación se tiene.

Xavier de Bellefon (Especial)

Además, la Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana (CCI FM), que preside Xavier de Bellefon, celebrará este año su aniversario número 140 en México, ya que fue la primera cámara empresarial formalmente establecida en nuestro país con el propósito de fortalecer el comercio, turismo y servicios, por lo que la mejor forma de celebrar esta relación es impulsando la contratación de mexicanos para empresas francesas que operan en México.

Actualmente la cámara asocia a 600 empresas a nivel nacional y ve con buenos ojos invertir en México, por lo que organizará la primera edición de Francia Recluta en México.

Sin duda, se perfila como un éxito este evento que tendrá varias sedes en el país.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.