Efecto Tesla y nearshoring duplicarán inversión extranjera en Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León espera cerrar el año captando 8 mil 800 millones de dólares de inversión extranjera, lo que representa más del doble de lo que recibió el estado el año pasado, reveló en entrevista Iván Rivas, secretario de Economía de la entidad.

La llegada de capitales foráneos a la entidad se debe, en gran medida, al efecto Tesla y al fenómeno denominado nearshoring, donde empresas, principalmente provenientes de Asia, buscan relocalizar sus inversiones en el continente americano.

“Durante la administración de Samuel García en Nuevo León, tenemos 141 proyectos de inversión extranjera confirmados, lo que se traduce en más de 13 mil 568 millones de dólares”, detalló el secretario.

De estos 141 proyectos, 76 son nuevas inversiones y 65 son expansiones. El 30 por ciento son proyectos de manufactura, seguido del automotriz (26 por ciento), logística (8), IT & Software (6), maquinaria y equipo (6) y el restante 23 por ciento distribuida en otros sectores.

El secretario neolonés agregó que ya se tienen contemplados los montos de inversión de la planta que instalará Tesla, empresa que dirige Elon Musk, y que en una primera etapa rondarán los 5-10 mil millones de dólares.

“Por ahora estamos en tiempo y forma trabajando con SEMARNAT, CFE y el CENACE, por lo que hasta no tener los permisos federales no podemos empezar a ‘mover tierra ni nada’, no sabemos todavía cuándo iniciará la construcción pero esperamos que una vez que inicien los trabajos, se construya entre 14 y 16 meses”, dijo.

Lo que les ha comentado Tesla es que la planta que instalará en el municipio de Santa Catarina será la más grande del mundo y que buscarán producir 1 millón de autos eléctricos al año, incluido, el automóvil más económico que puede ofrecer la empresa.

Gracias a la participación de Tesla, el 61 por ciento de las inversiones extranjeras que recibió Nuevo León siguen proviniendo de Estados Unidos, aunque el resto del pastel está diversificado entre China (28 por ciento), Corea del Sur (10), Alemania (8), Japón (5) y otros países con el 29 por ciento restante.

Iván Rivas destacó las condiciones de Nuevo León para atraer inversiones, como la electricidad y el agua.

“Creamos la Agencia Estatal de Energías Renovables para promover nuevos proyectos y estamos impulsando la generación distribuida, ya que las empresas están pidiendo que el solicitando que la fuente de su energía provenga de tecnologías limpias”, apuntó.

Respecto al agua, señaló que afortunadamente, las lluvias de este año podrían satisfacer la demanda por los próximos cuatro años, sin embargo, están invirtiendo en infraestructura, como es el caso del acueducto “Cuchillo 2″ que podrá abastecer 10 metros cúbicos por segundo de agua junto con su hermano “Cuchillo 1″, lo que ayudará a satisfacer la demanda de la ciudad, que oscila los 14 metros cúbicos por segundo.

“Este tipo de proyectos, nos arreglan el problema del agua por los próximos 20 años”, dijo.

Nuevo León ‘cuna de la electromovilidad’ en México

Por otra parte, el secretario de Economía de Nuevo León señaló que el estado se está convirtiendo en un hub de electromovilidad en México, e incluso, en el mundo, por lo que realizarán por primera vez el Americas Mobility of the Future, evento dedicado a la movilidad del futuro, transportación inteligente, infraestructura y logística sustentable.

Se llevará a cabo el 6 y 7 de junio en Cintermex, Monterrey.

El evento contará con la participación de más de 30 expositores nacionales e internacionales, como KIA, SIemens, HItachi, 3M, Nemak, entre otros.