¿Qué es el SIAVI, la plataforma de datos de comercio exterior que pronto desaparecerá?

Durante muchos años el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) funcionó como una base de datos completa y confiable de las operaciones de comercio exterior del país, sin embargo, inesperadamente la Secretaría de Economía dejó de actualizarlo.

La última actualización disponible del SIAVI cuenta con datos disponibles hasta noviembre de 2021, es decir, hace un año.

Esta acción podría ocasionar problemas legales con los socios comerciales de México, especialmente los integrantes del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues en el acuerdo se exige transparencia y acceso a la información, en especial cuando hay investigaciones de cuotas, salvaguardas y prácticas de dumping, de acuerdo con una fuente anónima de la Secretaría de Economía.

Recientemente, la Secretaría de Economía se ha enfrentado a diversos cambios tras la renuncia de Tatiana Clouthier en octubre, y la llegada de la ahora secretaria Raquel Buenrostro a la dependencia.

La Secretaría de Economía ha recibido recortes de gastos y de personal, por lo cual abandonaron el proyecto, según la fuente consultada.

Pero, a todo esto, ¿qué es esta plataforma de aranceles?

¿Qué es el SIAVI?

El Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) es una herramienta en línea que contiene toda la historia arancelaria y las operaciones de comercio exterior del país.

Esta herramienta cuenta con información arancelaria y normativa sobre importaciones y exportaciones. Además, proporciona información sobre los cambios que han existido ante modificaciones en la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, según la propia página de la herramienta.

Es decir, el SIAVI alberga todos los datos referentes a importaciones y exportaciones de México desde 2003 y hasta la fecha.

Este sintema cuenta con los datos de qué mercancías tienen preferencias arancelarias, según los acuerdos comerciales vigentes a los que está suscrito México.

En la plataforma se explica que la sección de estadísticas del SIAVI se actualiza mensualmente y puede haber rezagos de hasta tres meses, pues los datos de transacciones comerciales que se hacen en las aduanas son revisadas primero por el Banco de México (Banxico), y luego se hacen oficiales.

Si una empresa o sujeto quisiera comenzar a importar o exportar sus productos, por ejemplo, la información del SIAVI resulta útil en tanto que se puede investigar en ella a detalle los requisitos normativos, además de que con sus datos se puede analizar a qué países se puede importar o exportar, según la propia plataforma.

Para la parte estadística, el SIAVI recopila información del Servicio de Administración Tributario (SAT), de la Secretaría de Economía, del Banxico, y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En mayo de 2021 la exsubsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de Mora, presentó la versión 5.0 del SIAVI, la cual incorporaría herramientas para acceder desde dispositivos móviles así como las nuevas NICO (Número de Identificación Comercial). Cinco meses después el proyecto fue abandonado.

En el sitio oficial del SIAVI aparecía un recuadro en color rojo en la parte superior, en el cual se indica que “Este sistema no se seguirá actualizando a partir de febrero de 2022 (datos disponibles hasta noviembre 2021), de acuerdo con las disposiciones de la “Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica”.

También se indica que la información comercial se actualizará ahora en los sitios web del Inegi y en el Banxico, mientras que las disposiciones arancelarias serán publicadas en el DOF.

El SIAVI indica que la información en la plataforma ya no se actualizará a partir de principios de 2023. (SIAVI)

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, tanto el Banco de México como el INEGI serán los responsables de seguir registrando los datos de comercio exterior, pero la estadística está incompleta ya que no hay información sobre el volumen.

Desaparición del SIAVI ‘podría traer problemas’

La desaparición de la información del SIAVI es un asunto “grave” porque México tiene compromisos con la oficina de estadísticas de las Naciones Unidas, así como compromisos ante el T-MEC y el resto de países con los que hay tratados comerciales.

“Para nosotros sí podría derivar en una implicación legal, o que ahorita que está en revisión el T-MEC en materia de controversias pudiera surgir el tema y que lo hagan exigible, que demos cumplimiento porque es un tema de transparencia y acceso a la información pública”, dijo la fuente consultada por El Financiero.

Actualmente cualquier socio comercial que requiera los datos necesita dirigirse directamente a la Secretaría de Economía, y esto no debería ser porque la información podría ser considerada como de fuente no confiable al no estar hecha pública.

Con información de Jassiel Valdelamar.