Desaparece plataforma SIAVI; podría haber sanción por T-MEC

La página del SIAVI no ha sido actualizada desde noviembre de 2021. (Especial)

Durante muchos años el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) funcionó como una base de datos completa y confiable de las operaciones de comercio exterior del país, sin embargo, inesperadamente la Secretaría de Economía dejó de actualizarlo. La última actualización está a noviembre de 2021.

De acuerdo con una fuente anónima de la Secretaría de Economía, esta acción traería problemas legales con los socios comerciales, especialmente los integrantes del T-MEC, pues en el tratado se exige transparencia y acceso a la información, en especial cuando hay investigaciones de cuotas, salvaguardas y prácticas de dumping.

“No tienen la competencia técnica ni la capacidad de recursos informáticos, porque este sistema para su explotación requiere de tener una plataforma robusta”, dijo el funcionario refiriéndose a que la Secretaría de Economía ha recibido recortes de gastos y personal, por lo cual abandonaron el proyecto.

Explicó que este asunto es “grave” porque México tiene compromisos con la oficina de estadísticas de las Naciones Unidas, así como compromisos ante el T-MEC y el resto de países con los que hay tratados comerciales.

“Para nosotros sí podría derivar en una implicación legal, o que ahorita que está en revisión el T-MEC en materia de controversias pudiera surgir el tema y que lo hagan exigible, que demos cumplimiento porque es un tema de transparencia y acceso a la información pública”, dijo.

Actualmente cualquier socio comercial que requiera los datos necesita dirigirse directamente a la Secretaría de Economía, y esto no debería ser porque la información podría ser considerada como de fuente no confiable al no estar hecha pública.

En mayo de 2021 la exsubsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de Mora, presentó la versión 5.0 del SIAVI, la cual incorporaría herramientas para acceder desde dispositivos móviles así como las nuevas NICO (Número de Identificación Comercial). Cinco meses después el proyecto fue abandonado.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, tanto el Banco de México como el INEGI serán los responsables de seguir registrando los datos de comercio exterior, pero la estadística está incompleta ya que no hay información sobre el volumen.

Gustavo Uruchurtu, panelista del T-MEC y ex negociador del TLCAN, señaló que este tipo de acciones donde se pierde información relevante de comercio, no solo afecta a las empresas que tienen actividades de comercio exterior, sino también conlleva un riesgo en las investigaciones de dumping.

Puede haber panel por controversias T-MEC

“Sí está causando problemas para las investigaciones de dumping. Estoy trabajando en un caso y nos enfrentamos al problema del SIAVI, pues se ha ido perdiendo la información, entonces tuvimos que mandar una comunicación a la Secretaría de Economía para que nos dijeran dónde estaba esa información”, dijo el abogado de comercio exterior a EL FINANCIERO.

Para resolver este problema, Uruchurtu tuvo que recurrir a las estadísticas públicas de Estados Unidos para avanzar en su investigación.

“No tenemos acceso a la información y nos están afectando el derecho de defensa. Sí puede haber una queja formal, porque no tendríamos que estar pidiendo esa información a la Secretaría cuando esa información debería estar libremente disponible”, advirtió.

Por su parte, Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), comentó que sin duda es muy importante tener la información cuando hay temas de prácticas desleales, pues incluso le podrían pedir a México un panel ante la Organización Mundial de Comercio.

“Esta información es importante porque muchas veces lo que importa más es el volumen que el precio para que las investigaciones se lleven a cabo, y de esas hay muchas y son permanentes. No sé por qué quitaron esto, seguramente por presupuesto”, opinó el director general del COMCE, quien enfatizó que los importadores y exportadores, necesitan tener estadísticas claras y confiables.