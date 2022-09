Gobierno tiene ‘guardadito’ de 150 mil mdp en efectivo: SHCP

MÉRIDA, Yucatán.- El Gobierno de México tiene un “guardadito” de 150 mil millones de pesos de dinero en efectivo en caja, que podría ser utilizado como una fuente de financiamiento adicional fuera del Presupuesto, afirmó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio.

Otro probable destino de estos recursos sería para dejar “un colchón de liquidez” para 2025, para el primer año de la próxima administración, detalló el funcionario.

“Lo que les puedo decir es que existen colchones de liquidez en la Tesorería que no necesariamente están vinculados a la ejecución del Presupuesto, se van generando año tras año y eso va creando una acumulación de efectivo en la caja”, precisó Yorio.

“El Presidente ya pidió de hecho, pensando hacia 2025, que se tomen acciones importantes para dejar planchado el primer año en términos financieros, eso implica refinanciar la deuda, bajar lo más posible los vencimientos de 2025 y también dejar colchones de liquidez para la nueva administración”, adelantó.

“Esos colchones existen, actualmente nosotros calculamos que hay cerca de 150 mil millones, que podrían ser utilizados como una fuente de financiamiento adicional, al programa de financiamiento que se aprueba cada año, no necesariamente para el Presupuesto”, recalcó, al término de su participación en la LXII Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Carlos López Jones, especialista en colocaciones de deuda privada, explicó que esos recursos son parte del dinero que tiene guardado el Gobierno en el Banco de México. “Pueden ser excedentes de deuda colocada, no usada, guardada precisamente por si hubiera un tema de liquidez o caída en la recaudación”.

Otros activos

Yorio subrayó que “tendemos a pensar solo en efectivo porque somos una economía que usa mucho efectivo, pero hay otro tipo de activos, puede ser cualquier tipo de activos gubernamentales o cuasi gubernamentales, que tenemos en nuestras diferentes tesorerías, no necesariamente en la Tesofe, porque eso está en el banco central”.

El economista en Jefe para América Latina de UBS, Rafael De La Fuente, expresó que “de acuerdo con Hacienda, actualmente existen más de 600 mil millones de pesos en la Tesorería que podrían utilizarse para financiar cualquier desajuste... ¿por qué este dinero aún no ha sido transferido a los fondos de estabilización?”.

Yorio respondió que la Tesorería a veces llega a tener mucho más, porque tiene una estacionalidad muy marcada a lo largo del año, dependiendo de las entradas y salidas de efectivo; “lo que les puedo decir es que no tengo el saldo, pero usualmente anda alrededor de 500 mil o 600 mil millones de pesos, pero eso no se puede usar”.

Aclaró que dichos recursos no son del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), y recordó que hay una regla sobre los ingresos excedentes que se generan cuando hay ingresos arriba de lo programado. La regla establece que esos ingresos excedentes van nutriendo otros conceptos y hasta el cuarto lugar entra el FEIP.

Cambios al FEIP

El subsecretario de Hacienda indicó que en las diferentes tesorerías usualmente se tienen inversiones en algún tipo de bonos, y esos son activos que pueden depositarse en algún momento en el FEIP y luego, el fondo puede recibir los intereses o los puede usar para potenciar los recursos o los puede vender.

Sin embargo, indicó que esa flexibilidad no la tiene actualmente el fondo. “Entonces queremos darle tres fuentes de financiamiento, actualmente tiene una, y queremos ser innovadores y que puedan existir otro tipo de mecanismos para poderle meter efectivo al fondo”.

Dijo que en el Paquete Económico no están esos recursos en el FEIP porque no se pueden depositar, no hay un mecanismo legal para poder meter esos recursos al fondo de estabilización. Destacó que se está proponiendo mantener la regla de los ingresos excedentes y poner dos fuentes de financiamiento adicionales, una es cuando exista un ahorro, y la segunda modificación sería una tercera fuente de financiamiento, que le podamos depositar activos financieros.