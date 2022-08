Venta de Banamex: ¿Por qué Carlos Slim se bajará de la puja?

Citigroup ha informado que no malbaratará a Banamex. (Cuartoscuro)

El grupo financiero Inbursa, propiedad del empresario Carlos Slim, está a punto de abandonar la puja para comprar Banamex a Citigroup.

El ingeniero se ha bajado de la compra, o está por hacerlo, porque tiene otras prioridades, contó este martes Darío Celis, columnista de El Financiero.

Esto se debe a que los negocios de construcción de Slim en España están tomando vuelo, con recientes adquisiciones de participación en Realia y Metrovacesa, apuntó.

Dichas empresas tienen proyectos de remodelación de estadios deportivos en Europa, como el del Santiago Bernabéu, así como la construcción de vivienda media en Madrid y residencias de lujo en Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Islas Canarias, Baleares y Madrid, detalló Darío Celis.

Además, destacó que su empresa América Móvil no tiene la mirada en México sino en países latinoamericanos como Brasil, para expandir la red 5G.

“El ingeniero ha dejado de invertir en México como lo hacía antes y su estrategia con la 4T es participar en todas las licitaciones y obtener los más contratos posibles donde invierta menos y obtenga buenas utilidades”, recordó Celis.

Es bajo esta lógica que la visión de Carlos Slim no empata con la de Citigroup, que ha dejado claro tras el bateo a Santander que no malbaratará a Banamex.

Slim no logró constituir un grupo de inversionistas mexicanos para concretar la compra, luego de que una de las condiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para la venta de Banamex fuera que se quede en manos de mexicanos.

La semana pasada, Darío Celis escribió sobre cómo es Germán Larrea, dueño de Grupo México, quien parece perfilarse como el mejor postor para comprar Banamex, pues cumple con los cuatro requisitos mencionados por AMLO.

Germán Larrea y su propuesta para obtener Banamex

Luego de que Citigroup anunciara la venta de la unidad Banamex, López Obrador dijo que su administración puso cuatro condiciones a la venta, incluyendo el requisito de que el acuerdo sea respaldado por capital mexicano. Asimismo, reiteró que cualquier comprador debe estar al día en el pago de impuestos, y que la enorme colección de arte del banco permanezca en México. También pidió que no se despida a los y las trabajadoras de manera masiva.

“(Larrea) está integrando a un grupo de inversionistas mexicanos, no tiene adeudos fiscales, es el que asegura el patrimonio cultural del banco, y el más importante: es el único que garantiza no despedir a un solo empleado. Pero ninguno de esos requisitos establecidos por el inquilino de Palacio Nacional volarían si Larrea no hace un ofrecimiento atractivo”, apuntó Celis en su columna del 16 de agosto.

Y se espera que el empresario minero haga una gran oferta: “Se estima que el grupo de Larrea va a ofrecer entre nueve mil 600 y 11 mil 200 millones de dólares, dependiendo del número de inversionistas que logre subir en los próximos dos meses y medio”, añadió el columnista.