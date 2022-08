Se baja Inbursa de la puja por Banamex

CARLOS SLIM ES el siguiente en bajarse, si no es que ya lo hizo, de la puja por Citibanamex. El hombre más rico de América Latina simplemente abandonó la carrera porque sus prioridades están en otro lado.

Carlos Slim (Ilustración de Nelly Vega)

En España crecen sus negocios en la construcción vía FCC, la empresa que ya controla con un 76.6% de participación y con la que se ha desdoblado a las compras de Realia y, mas reciente, Metrovacesa.

La primera tiene varios proyectos de remodelación de estadios en Europa, siendo el más relevante el Santiago Bernabéu, amén de la construcción de edificios para vivienda media en Madrid.

La segunda es una promotora inmobiliaria que vende residencias y departamentos de lujo en plazas como Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Islas Canarias, Baleares y Madrid, principalmente.

América Móvil tiene la mira no en México, sino fuera, sobre todo en Brasil tras haber adquirido Oi, lo que ha acelerado su expansión y despliegue de la red 5G en las principales ciudades de ese país.

En 2019 los pupilos de Slim anunciaron que invertirían en México, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador unos 100 mil millones de pesos. Pero hasta ahora han ejercido cerca de 65%.

El 15 de julio, bajo el título “El otro pacto de AMLO”, reseñamos aquí la retirada de Slim de la vida empresarial y cómo delegó ya sus empresas a sus hijos y éstos a las terceras generaciones de la familia del magnate.

“Quiere retirarse en este sexenio, por lo que está dispuesto a apoyar no solo en la parte empresarial, sino también en estas acciones de bienestar para nuestra población”, reveló el Presidente en marzo de 2019.

Y así ha sido y lo decíamos en esa misma entrega: su función preponderante es tomarse la foto y acompañar al inquilino de Palacio Nacional en lo que resta de su sexenio.

El ingeniero ha dejado de invertir en México como lo hacía antes y su estrategia con la 4T es participar en todas las licitaciones y obtener los más contratos posibles donde invierta menos y obtenga buenas utilidades.

Bajo esa lógica no encaja Banamex y es por eso que solo es cuestión de semanas para que Slim y sus muchachos anuncien su salida, pese a que el propio López Obrador pidió su apoyo.

Citi está empeñado en no malbaratar los activos del banco, incluido la afore y el patrimonio cultural, y si no obtiene posturas entre los 9 mil y los 11 mil millones de dólares, lanzará una Oferta Pública Inicial.

Las condiciones del mercado, con altísimas tasas de interés e inflaciones galopantes, aunado a un mercado mexicano golpeado por la crisis y la incertidumbre de este gobierno, ahuyentó a postores.

Slim no pudo construir el grupo de inversionistas mexicanos solventes que quiere López Obrador, tampoco Daniel Becker ni Antonio del Valle, quien al final se está subiendo al de Germán Larrea.

La única posibilidad que el dueño de Telmex tiene para salvar el compromiso con el tabasqueño es integrarse a Larrea, de quien ya es socio en todos los negocios de Grupo México Transportes.

Pero solo, como cabeza de Inbursa, Slim no va por Banamex.

HOY SE LLEVARÁ a cabo la primera consulta de política energética bajo el T-MEC. La inconformidad de Estados Unidos y Canadá no radica en el apoyo a Pemex y a la CFE como empresas del Estado, sino al trato desfavorable a los demás participantes del sector, que eso sí es una violación al tratado. Andrés Manuel López Obrador ya empezó a dar señales de que estamos lejos de un rompimiento, como algunos especulaban, pues el fin de semana anunció un plan de aprovechamiento de energías renovables en Sonora para que se integre con la economía estadounidense. Expertos consideran que el próximo 16 de septiembre el Presidente pedirá a los sectores que podrían verse afectados por los aranceles, que aguanten el golpe por la soberanía energética, que se calcula va entre los 10 mil y 30 mil millones de dólares.

José Oriol Bosch (Ilustración de Nelly Vega)

AYER ENTRARON EN vigor las controvertidas nuevas reglas de ejecución para las casas de bolsa y la Bolsa Institucional de Valores resultó ganona, como siempre lo temió y vio venir la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Marcos Martínez. Y es que en el primer día la empresa de Santiago Urquiza incrementó 50% su volumen de operaciones. En cuatro años Biva, que dirige María Ariza, no llegaba ni al 10% y este lunes saltó hasta un 15% gracias a estas disposiciones que obligan a la otra bolsa al mando de José Oriol Bosch a regalarle a su competencia el 30% de las posturas pasivas de la operación bursátil. Así que larga vida a la bolsa del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y del ex gobernador del Banco de México, Agustín Carstens.

Pedro de Garay (Ilustración de Nelly Vega)

A PROPÓSITO DE casas de bolsa, Bachoco prepara una respuesta contundente a GBM a unos días de que lance al mercado su oferta pública de recompra de acciones. Y es que en los últimos días la firma de Javier Robinson Bours ha recibido comunicaciones en la que la emplazan a reconsiderar su plan, pues socava los intereses de los accionistas minoritarios. Fuentes de la empresa que dirige Rodolfo Ramos se dicen sorprendidos que las huestes de Pedro de Garay imputen a su Consejo de Administración violaciones al deber fiduciario que establece la legislación bursátil, cuando es GBM el que ha pretendido realizar notificaciones sin siquiera identificar a los accionistas que dice representar.

A PROPÓSITO DE desencuentros, le reporté ayer la situación legal del empresario radiofónico José Luis Fernández Prieto. No. No fue detenido el jueves pasado. Lo aprehendieron hace un par de semanas cuando salía de su domicilio de Polanco, en la CdMx, y subido a un avión que lo llevó a Guadalajara. Está en los separos de Puente Grande. Lo denunciaron sus ex socios Rodrigo González Calvillo y Gerardo Cándano por un supuesto fraude en la empresa que operaba el proyecto Aire Libre, en la frecuencia 105.3 de FM, que aportó Eduardo Henkel, quien también lo tiene denunciado. El domingo, José Álvarez, director de Aire Libre, anunció el fin de las transmisiones digitales. Una lástima.

LA CONTRALORA DEL Poder Judicial de la Federación, Arely Gómez, no tiene investigación alguna por lo de Ayotzinapa, ahora que su antecesor en la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, fue detenido. La ex secretaria de la Función Pública, además de tener cuidado extremo en el caso, removió de su cargo al polémico Tomás Zerón, a pesar de la protección que tenía desde Los Pinos. En la 4T se habla bien de su honradez, pues son contados los ex senadores, ex procuradores y ex secretarios que pueden seguir trabajando luego de esos altos puestos. Y ella tuvo los tres.

Emilio Lozoya Austin (Ilustración de Nelly Vega)

VUELTAS QUE DA la vida. Hablando del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo, le informamos que fue recluido en el ala del tercer piso del dormitorio 2 del Reclusorio Norte. Está con otros cuatro internos. Uno de ellos es ni más ni menos que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.