Lo que sabemos de la oferta de Germán Larrea y Grupo México para comprar Banamex

La carrera por la compra de Banamex, de Citigroup, continúa. Algunos bancos y empresarios quieren ser el nuevo y, entre ellos, se encuentra el propietario minero Germán Larrea, quien podría ser el mejor postor.

Germán Larrea, propietario de la minera de cobre Grupo México ha empezado a perfilarse como el comprador más sólido, pues cumple con requisitos mencionados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y se espera una ‘jugosa’ oferta, escribió este martes Darío Celis, columnista de El Financiero.

Luego de que Citigroup anunciara la venta de la unidad Banamex, López Obrador dijo que su administración puso cuatro condiciones a la venta, incluyendo el requisito de que el acuerdo sea respaldado por capital mexicano. Asimismo, reiteró que cualquier comprador debe estar al día en el pago de impuestos, y que la enorme colección de arte del banco permanezca en México. También pidió que no se despida a los y las trabajadoras de manera masiva.

“(Larrea) está integrando a un grupo de inversionistas mexicanos, no tiene adeudos fiscales, es el que asegura el patrimonio cultural del banco, y el más importante: es el único que garantiza no despedir a un solo empleado. Pero ninguno de esos requisitos establecidos por el inquilino de Palacio Nacional volarían si Larrea no hace un ofrecimiento atractivo”, apuntó Celis.

Sin embargo, sí se espera que el empresario minero haga una gran oferta: “Se estima que el grupo de Larrea va a ofrecer entre nueve mil 600 y 11 mil 200 millones de dólares, dependiendo del número de inversionistas que logre subir en los próximos dos meses y medio”, añadió el columnista.

Santander se bajó de la contienda para comprar Banamex apenas el 22 de julio. El banco español informó que su oferta no fue vinculante y Citigroup le informó que no continuaría en el proceso de adquisición.

De acuerdo con Celis, esto se debió a que Citigroup busca la oferta más alta posible, y Santander ofreció 6 millones de dólares, lo cual fue interpretado como una ofensa. Aunque no había mayor motivo para vetar a Santander, Citi quiso enviar una señal contundente a los demás postores, sobre que no se malbaratará a Banamex, añadió el columnista.

Pero este no es el caso de Larrea.

El empresario minero tiene ya el compromiso de 8 mil millones de dólares, en los que participan las familias de Eduardo Tricio, Alonso de Garay, Carlos Rojas y Antonio del Valle Ruiz. Y si alguien más se suma al proyecto, la oferta de Grupo México podría subir a los 11 mil millones.

Y aunque se ha señalado que Grupo México no tiene experiencia en la banca, la experiencia sí la tienen los primos de Larrea, Carlos y Jorge Rojas Mota Velasco, del Grupo Bursátil Mexicano (GBM).

¿Quién quiere comprar Banamex?

Grupo Financiero Banorte, Grupo Financiero Inbursa de Carlos Slim, el magnate minero Germán Larrea y Grupo Financiero Mifel siguen en puja por Banamex, según las personas consultadas por Bloomberg.

Slim, con un patrimonio neto de 73 mil 500 millones de dólares, y Larrea, quien junto con su familia tiene alrededor de 24 mil 300 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, son las dos personas más ricas de América Latina.

Con información de Darío Celis y Bloomberg.