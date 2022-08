La oferta del grupo de Larrea por Banamex

HACE 21 AÑOS Citigroup pagó 12 mil 500 millones de dólares a Roberto Hernández y Alfredo Harp por el 100% de Banamex. Era el sexenio de Vicente Fox y el Banco Nacional de México era la joya de la corona.

A la vuelta de dos décadas Citi, que preside Jane Fraser, se fijó el objetivo de obtener una cifra similar, aunque el entorno nada tiene que ver: altas tasas de interés y galopantes inflaciones globales encarecen la venta.

Por si lo anterior no fueran desafíos suficientes, Banamex hoy ya no es el principal banco del sistema: cayó a una cuarta posición en el ranking nacional, superado por BBVA, Banorte y Santander.

Con todo, el equipo de Paco Ybarra y Manuel Falco, CEO de la División de Clientes Institucionales y director general de Industria Global de Citi, respectivamente, tratarán de lograr la máxima oferta posible.

Hace 24 días la furia del principal banco estadounidense se dejó sentir cuando echó del proceso a Santander. El banco de Ana Botín ofendió a la alta directiva de Citi porque ofreció seis mil millones de dólares.

En el cuartel general de Nueva York y entre las filas de Fraser, Ybarra y Falco, la propuesta no vinculante de la institución española que fundó Emilio Botín fue interpretada como una ofensa.

Al tratarse de una oferta no vinculante no había razón para vetar una nueva de Santander. Pero Citi quiso mandar una señal contundente al resto de los postores de que no va a malbaratar a Banamex.

Así que los que quedan: Banorte con la familia de Carlos Hank González; Inbursa con Carlos Slim Helú al frente; Valmex de Alejandro Baillères con Daniel Becker, y Germán Larrea, acusaron recibo.

Germán Larrea (Shutterstock)

Citibanamex, que preside Manuel Romo, ya entró en la segunda fase del proceso de venta y espera entre hoy y septiembre las ofertas vinculantes para tomar la definitiva en el último trimestre de 2022.

Larrea se empieza a perfilar como el más sólido postor. Es el que mejor cumple con los cuatro requisitos que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador que le gustaría para el comprador de Banamex.

Está integrando a un grupo de inversionistas mexicanos, no tiene adeudos fiscales, es el que asegura el patrimonio cultural del banco, y el más importante: es el único que garantiza no despedir a un solo empleado.

Pero ninguno de esos requisitos establecidos por el inquilino de Palacio Nacional volarían si Larrea no hace un ofrecimiento atractivo… y las señales apuntan a que, además, va a presentar la oferta más atractiva.

Se estima que el grupo de Larrea va a ofrecer entre nueve mil 600 y 11 mil 200 millones de dólares, dependiendo del número de inversionistas que logre subir en los próximos dos meses y medio.

De entrada, el empresario minero ya tiene el compromiso de ocho mil millones de dólares, en los que participan las familias de Eduardo Tricio, Alonso de Garay, Carlos Rojas y Antonio del Valle Ruiz.

Cada familia tomaría un ticket de mil 600 millones de dólares y Larrea incluso podría doblarse a dos, y si alguien más se suma a su proyecto, la oferta de estos empresarios hasta podría irse arriba de los 11 mil millones.

Tan factible es que ganen la puja, que se esparció la versión malintencionada de que Pedro Aspe y Javier Arrigunaga era asesores de Larrea. Esa función la tiene Barclays, que comanda Raúl Martínez Ostos.

También se ha minimizado la posición diciendo que el de Grupo México no tiene experiencia en la banca. Él no, pero sus primos Carlos y Jorge Rojas Mota Velasco, del Grupo Bursátil Mexicano (GBM), sí.

Por ese mismo motivo se invitó a otro banquero de cepa, Del Valle, Ruiz, fundador de BanCrecer en la década de los setentas, creador del Banco Bital en los noventas y ahora presidente de Bx+.

Víctor Leclercq (Ilustración de Nelly Vega)

ESTA SEMANA UNIFIN deberá tener listo el comité que coordinará la reestructura financiera de la compañía. Lo va a encabezar el propio Rodrigo Lebois, mandamás de la arrendadora financiera que la semana pasada anunció que no pagará intereses sobre los bonos que emitió, como medida para estabilizar su estructura de capital y liquidez. En ese mismo comité tendrá participación Rothschild, que lleva aquí Víctor Leclercq, uno de los principales asesores financieros, junto con Skadden que comanda Alejandro Capote, Alix Partners que maneja Lisa Donahue y Sainz Abogados de Alejandro Sainz. No se descarta tampoco a Fernando Chico Pardo, uno de los principales accionistas. La intención es que la reestructura de Unifin sea un proceso rápido y ordenado.

HACE EXACTAMENTE UNA semana la juez Primera especializada en concursos mercantiles, Olga Borja Cárdenas, declaró la quiebra de la empresa Desarrolladora Inmobiliaria Hotelera Playa Mujeres, dueña de un resort de lujo de 498 habitaciones por el que se interesó la cadena española Meliá, de Gabriel Escarrer. Los accionistas son el fallido empresario Félix Romano Moussali y Eais Group, esta última controlada por los hijos de Rafael Zaga Tawil, a quien la 4T ha perseguido incansablemente. Lo curioso es que los acreedores que demandaron la quiebra son Max, André y Moisés El Mann por conducto de su compañía Guadarrama y Sierra. Hay en disputa más de 800 millones de pesos.

Jesús García-Pons (Ilustración de Nelly Vega)

PEMEX TERMINÓ ASIGNANDO a la italiana Tecnimont el proyecto de Ixachi. Vamos a ver si la tercera es la vencida. Por lo que se sabe, la empresa productiva del Estado volvió a elevar el monto del contrato, algo así como mil 200 millones de dólares. Lo interesante es que la firma que preside Pierroberto Folgiero va subcontratar a Arendal en esta obra que es relevante para la petrolera dirigida por Octavio Romero. Y es que hasta donde se sabía la constructora regiomontana de Jesús García-Pons tenía demandada a Pemex por falta de pagos. Los trabajos consisten en instalar una batería de separación de gas y petróleo en éste que es uno de los yacimientos estrella de la empresa productiva del Estado.

PUES AL FINAL Crédito Real logró un arreglo con Santander, que la tenía demandada ante el Juzgado 33 de lo civil de la CdMx por 750 millones de pesos. Incluso el banco que todavía dirige Héctor Grisi le embargó cuentas, al igual que el BBVA de Eduardo Osuna que a su vez reclama 260 millones en el Juzgado 17. Por lo que se se sabe, en el acuerdo de pago con Santander la sofom dirigida por Felipe Guelfi se compromete a liquidar en efectivo y en tres exhibiciones. Como le platicamos en su momento, Crédito Real genera flujo de sus carteras vigentes, recursos con los cuales irá pagando o reestructurando a cada banco comercial acreedor.

Carlos Ortiz (Ilustración de Nelly Vega)

NO, CHRISTIAN KREMERS no tuvo nada que ver con el fraude de Voiash Discover, la agencia que dejó tirados a más de 600 jóvenes mexicanos en su Eurotrip de este verano. Los que hicieron los malos manejos, contactaron a los ahora enardecidos padres y verdaderos responsables fueron Carlos Ortiz, administrador de la compañía, y Federico Mejía, accionista principal, quienes paradójicamente no han sido tan señalados públicamente, como sí Christian Machaen y Federico Mejía. El error de Kremers fue dejar que la marca Voiash, que era de Best Day y que le vendió Despegar.com, la explotaran los socios mexicanos.