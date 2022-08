‘Frenón’ a la inflación sale caro: Hacienda estima 575 mil mdp

El costo fiscal para contener la inflación en el país en el presente año será de 574.6 mil millones de pesos, estimó la Secretaría de Hacienda.

Dicho monto se integra por la pérdida recaudatoria de 430 mil millones de pesos por el subsidio a las gasolinas; por el gasto de 68.8 mil millones en diferentes programas para la seguridad alimentaria y subsidios a la electricidad por 73 mil millones de pesos, principalmente.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, advirtió que sin el apoyo fiscal a los combustibles, la inflación estaría 2.6 puntos porcentuales por encima de lo que está actualmente (8.16 por ciento), mientras que el salario habría caído hasta 12 por ciento del promedio en que está, de 8 mil 943 pesos.

El presidente López Obrador expresó en su conferencia matutina que México está a la vanguardia y pone el ejemplo en el combate a la inflación, pues se ha logrado contener 2.6 puntos porcentuales.

“Aunque no les guste porque los mexicanos no tenemos por qué ir a la retaguardia, en lo que sucede en el mundo, los mexicanos vamos a la vanguardia poniendo el ejemplo, aunque no les parezca la inflación en México es menor a la de Estados Unidos, a la de Europa, nuestro peso es fuerte, no se ha devaluado, ha resistido y todos los energéticos cuestan menos”, enfatizó.

Al describir los avances del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), ante el presidente de la República, el titular de Hacienda precisó que, a casi tres meses de su firma, el plan resulta exitoso ya que la canasta básica de 24 productos se estabilizó, en contraste con la canasta que se considera en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Agregó que sin este paquete y con las alzas de inflación, habría disminuido el consumo en los hogares y, como consecuencia, caído el volumen de ventas, la recaudación del IVA y el crecimiento económico.

(Especial)

Gasolinas contienen inflación

Los analistas refutaron las aseveraciones de que el PACIC haya funcionado en bajar los precios de los alimentos, aunque reconocen su éxito en la contención de los precios de la gasolina, con lo que se evitó una espiral inflacionaria mayúscula.

Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, explicó en entrevista que con relación a los productos agropecuarios desafortunadamente no se ha visto un efecto notorio del PACIC debido a que sus precios se han visto afectados por cuestiones de oferta, climatológicas y de distribución.

Consideró que el programa no ha sido una herramienta que permita a estos precios moderar sus avances ante choques de oferta.

“Donde sí vemos un efecto más notorio es en la gasolina, por ese lado, podríamos decir que el PACIC ha funcionado de manera importante en la parte de precios de energía”, subrayó.

Jorge Gordillo, director de análisis de CI Banco, coincidió en que el PACIC no ha podido controlar los precios de los productos alimenticios, ya que la mayoría de ellos se han elevado en lugar de bajar.

Expuso que el mayor logro del PACIC fue la contención del precio de las gasolinas, lo cual evitó una espiral inflacionaria, y en cuanto a los alimentos, dijo que se trata de mandar una señal de que el gobierno está haciendo un esfuerzo por contener los precios.

Arnulfo Rodríguez, economista principal del BBVA, advirtió que los excedentes petroleros de este año no serán suficientes para compensar la pérdida recaudatoria por el estímulo del IEPS a las gasolinas.

“Hacienda estima que la pérdida recaudatoria anual por IEPS de combustibles será de 421 mil 600 millones de pesos y que los ingresos petroleros estén en 368 mil 710 millones de pesos por encima del programa”, precisó.