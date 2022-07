Hacienda defiende subsidios a gasolinas; no debilitan finanzas y hay 160 mil mdp para costearlos

El Subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, descartó que el subsidio a las gasolinas esté debilitando a las finanzas públicas, ya que a pesar del gasto fiscal, el gobierno registró ingresos excedentes por 160 mil millones de pesos al cierre del primer semestre de este año.

“No hay ninguna falta de ingresos petroleros, al contrario el precio está más alto, por lo que tenemos más ingresos petroleros, tanto en Pemex como el en Gobierno Federal, lo que estamos perdiendo es el subsidio que se está yendo a la gasolina; sin embargo, en el agregado, los ingresos totales están arriba de los ingresos petroleros”, recalcó.

“Lo que se está perdiendo por el lado del IEPS se está ganando por el lado de los mayores ingresos petroleros, entonces no tiene ninguna afectación sobre las finanzas públicas”, abundó, en conferencia de prensa para presentar los informes de las Finanzas y la Deuda Pública del segundo trimestre de 2022.

De hecho, dijo, se tienen 160 mil millones de ingresos más, los cuales están compuestos por mayores ingresos petroleros y también por una mayor recaudación que se está experimentando por parte del ISR, que tiene que ver con la actividad económica de las empresas, que aumentó 16.1 por ciento real y el IVA está 3.4 por ciento anual en términos reales, está un poquito arriba de la elasticidad que tenemos con el crecimiento, el cual están en 2 por ciento ya.

Esto en alguna manera se está reflejando en los ingresos tributarios, los no tributarios y los petroleros, entonces el impacto no es negativo, es neutral, no estamos perdiendo ingresos, pero si se están recomponiendo los conceptos.

En el informe vemos un mayor ingreso por petróleo, por el precio que estamos experimentando actualmente.

Por otro lado, el funcionario dijo que el subsidio a las gasolinas se considera temporal, debido a que no siempre el precio del petróleo se mantendrá alto.

Gabriel Yorio descarta recesión en México

Sobre el crecimiento, Yorio expuso que “tenemos un piso de 2 por ciento con la dinámica económica que se está observando”.

En este momento no se está observando una recesión en México, ya que el mercado laboral se está recuperando bastante, alcanzando cifras históricas en las últimas dos semanas, el sector exportador se mantiene resiliente, la economía se mantienen resiliente, más bien los riesgos están en una potencial recesión en la zona europea, con la cual tenemos solamente el 7 por ciento de vinculación comercial, obviamente hay que continuar siendo cautos observando la evolución de la economía y el impacto que va a seguir teniendo la invasión de Rusia a Ucrania.