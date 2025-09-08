Alina Arias: ¿Quién es la coach y esposa del embajador de EU en México que le enseñó a hablar español?

Ronald Johnson y Alina Arias se casaron hace más de 40 años y tuvieron 4 hijos.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, y Arturo Elías Ayub, fan de los Pumas y uno de los empresarios mexicanos más importantes, publicaron un video este lunes 8 de septiembre.

Más allá del mensaje, el español fluido del embajador llamó la atención del yerno de Carlos Slim, quien no dejó pasar la oportunidad de resaltar esa habilidad del funcionario estadounidense.

—¡Qué buen español, eh! ¿Ese español de dónde? ¿Dónde aprendió tan buen español?, preguntó Arturo Elías Ayub.

—Ah, la esposa, respondió el embajador estadounidense.

—De la esposa. Ahí aprende o aprende, afirmó el empresario mexicano.

Tras la publicación del video surge la pregunta sobre quién es la esposa del embajador Ronald Johnson y a qué se dedica.

Ella es Alina Arias, la coach de wellness que enseñó a Ronald Johnson a hablar español

En un momento donde las relaciones entre México y Estados Unidos son más críticas que nunca, el papel de las figuras diplomáticas y sus familias se vuelve esencial.

Alina Arias, esposa de Ronald Douglas Johnson, no solo acompaña a su marido en su carrera diplomática, sino que también aporta una rica herencia cultural que influye en su visión y acciones.

La esposa del embajador Ronald Johnson tiene una historia marcada por una fuerte conexión con América Latina, especialmente con Cuba, el país de origen de su madre, Helen Arias.

Como empleada de la aerolínea PanAmerican, la madre de Alina Arías fue una figura clave en la “Operación Pedro Pan”, que facilitó la salida de aproximadamente 15 mil niños cubanos a Estados Unidos durante los primeros años de la Revolución Cubana.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Alina Arias Johnson se describe como “esposa, mamá, abuela, hermana, hija, entrenadora de salud y bienestar y enfermera registrada”.

También asegura que es creyente de Cristo y le apasiona ayudar a las personas, al tiempo que “tiene una actitud positiva ante la vida”.

Ronald Johnson y Alina Arias se casaron hace 40 años y tuvieron cuatro hijos.

Alina Arias nació en Cuba y es hija de Helen Arias, una mujer clave en la Revolución Cubana. (X: @AlinaJo40093561)

El papel de Alina Arias en la diplomacia México-EU

Como esposa del embajador, Alina no solo es un apoyo personal para Ronald Johnson, sino que también juega un papel en la diplomacia cultural.

Su fluidez en español y su comprensión de las realidades latinoamericanas le permiten ser un puente entre las culturas. En eventos oficiales y reuniones, su presencia puede ayudar a suavizar tensiones y fomentar un ambiente de colaboración y entendimiento.

Hace un mes, Ronald Johnson y Alina Arias visitaron The American School Foundation, un de las primarias más exclusivas de la Ciudad de México, según una publicación compartida por el colegio en su perfil de LinkedIn.

¿Quién es Ronald Johnson y cómo llegó a México?

Ronald Johnson llegó a México el pasado 15 de mayo. Cuatro días después el diplomático fue confirmado como embajador por el Senado de Estados Unidos.

La trayectoria profesional del Ronald Johnson incluye una extensa carrera en el ejército y la CIA, donde se destacó por su trabajo en operaciones en América Latina, particularmente en El Salvador.

Embajador de EU presume foto de Julio César Chávez Jr.

En semanas recientes, el embajador de Estados Unidos en México presumió la deportación de Julio César Chávez Jr.

Johnson compartió en redes sociales la primera imagen de la deportación de Julio César Chávez Jr. hacia territorio mexicano, donde el boxeador enfrenta cargos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

A través de su cuenta oficial en X, Ronald Johnson informó que, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entregaron al boxeador Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas.

Embajador de EU habló del regreso de ‘Checo’ a F1

Hace unos días, luego de la confirmación del contrato de Sergio ‘Checo’ Pérez con la escudería Cadillac de F1, el embajador también compartió la publicación y se dijo entusiasmado por el regreso del mexicano al automovilismo deportivo.