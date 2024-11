¡Adiós a la sirena mexicana! Nuria Diosdado se despide de la natación artística tras 29 años de carrera

¡Adiós, sirena mexicana! Nuria Diosdado, la sirena mexicana que desafió a Ana Gabriela Guevara, anunció su retiro de la natación artística, disciplina en la que compitió durante 29 años y que la llevó a destacar en eventos internacionales como Juegos Olímpicos, Panamericanos y Centroamericanos.

A través de un emotivo video en su perfil de Instagram, la originaria de Jalisco compartió una carta de despedida. “Hoy quiero darte las gracias por todo y por tanto, solo siento gratitud por todo lo que vivimos juntos, por todos los que me ayudaron a no dejarte, cuando sentía que no podía más”, expresó Diosdado.

Para conmemorar su retiro de la natación artística, Nuria Diosdado organizó un evento en el hotel Grand Fiesta Americana titulado: ‘Carta a la natación artística’.

Durante la ceremonia, estuvo acompañada por el periodista deportivo Alberto Latti y presentó algunos de los trajes más emblemáticos que utilizó en su carrera.

El evento contó con la presencia de figuras destacadas como Rommel Pacheco, actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) , y María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) , así como compañeras de equipo, amigos y familiares.

¿Quién es Nuria Diosdado, ícono de la natación artística en México?

Nuria Diosdado nació el 22 de agosto de 1990 en Guadalajara, Jalisco, y comenzó a practicar la natación artística desde que tenía cinco años. La práctica de ese deporte comenzó como una estrategia para canalizar su hiperactividad.

Al cumplir 12 años, el amor de Nuria Diosdado por esta disciplina se fortaleció tras asistir al Campeonato Mundial de Natación Artística en Barcelona. “Al ver a las campeonas y a la Selección Mexicana caminando hacia su competencia, regresé enamorada del deporte”, relató en una entrevista para Hola Américas.

Su carrera deportiva despegó a los 15 años. A esa edad fue convocada a sus primeras concentraciones y competencias. Desde entonces, Nuria representó a México en Juegos Olímpicos y otros eventos internacionales de relevancia como Juegos Panamericanos y Centroamericanos así como en campeonatos mundiales.

La trayectoria académica de Nuria Diosdado incluye una licenciatura en Administración y dos maestrías: una en Mercadotecnia y otra en Imagen Pública. En 2021, se casó con Javier Arnaiz , quien también desempeñó un papel clave en su carrera como preparador físico.

Nuria Diosdado en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Foto: AFP) (AFP)

¿Qué logros tuvo Nuria Diosdado en natación artística?

Además de ser quien dio la cara en el pleito contra Ana Guevara, Nuria Diosdado encabezó a la delegación Méxicana que partició en los Juegos Olímpicos de París 2024 .

La nadadora artística se consolidó como una de las máximas figuras del deporte en el país. Es reconocida como la atleta con más medallas de oro en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además, obtuvo un oro en la Copa del Mundo de Egipto en equipos técnicos y en dúo libre junto a Joana Jiménez.

Participaciones destacadas

Diosdado inició su camino en los Juegos Centroamericanos en 2006, participando en las ediciones de Cartagena, Mayagüez 2010, Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

Fue también la primera atleta mexicana en competir en cuatro Juegos Olímpicos en la disciplina de natación artística:

Londres 2012: Dueto con Isabel Delgado

Río 2016: Dueto con Karem Achach

Tokio 2020: Dueto con Joana Jiménez

París 2024: Dueto y en equipo

Nuria Diosdado y Joana Jiménez consiguieron la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. (Foto: EFE)

¿Qué medallas ganó Nuria Diosdado?

A lo largo de su carrera, Nuria acumuló medallas. Estas son las preseas que conquistó en su trayectoria deportiva: