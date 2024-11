Federación rusa sanciona a árbitro por criticar a colegas en redes: ‘Pensaba que eran mensajes anónimos’

Le cayó la ‘voladora’, un árbitro ruso fue sancionado por la federación de futbol de su país tras incurrir en faltas por utilizar las redes sociales para criticar el desempeño de otros colegas.

No solo eso, también halagaba su trabajo como juez en el campo, todo a través de Telegram donde pensaba que sus publicaciones y mensajes eran anónimos.

El arbitro pitó juegos de Europa League. (Foto: EFE) (FOTO: EFE)

¿Por qué sancionaron a árbitro ruso que criticó a sus compañeros en Telegram?

La Unión de Fútbol de Rusia (UFR) suspendió al árbitro Vladislav Bezboródov hasta el fin de la temporada 2024 del torneo de futbol ruso.

No obstante, no solo no puede pitar en la Liga Premier de Rusia, también en otras competiciones de la federación por violaciones del código disciplinario, según informó hoy la UFR en sus redes sociales oficiales.

“Vladislav Bezboródov fue inhabilitado como árbitro hasta el fin de la temporada. La decisión fue tomada por la comisión disciplinaria del comité de árbitros de la UFR en su reunión del 8 de noviembre”, informó la unión.

Aparte de las sanciones implementadas por los comentarios negativos en contra de otros silbantes, incurrió en violaciones disciplinarias como retardos a reuniones previas a partidos o ausencia en eventos deportivos.

Vladislav Bezboródov fue sancionado por incurrir en faltas. (Foto: captura Livefutbol)

“A fines de mes pasado, un canal de Telegram dedicado al arbitraje denunció que Bezboródov escribió en las redes varios comentarios en los que hablaba bien de sí mismo, pensando que sus mensajes eran anónimos”, informó la Federación Rusa.

”Por favor, dejen en paz a Bezboródov, es el único que sabe arbitrar bien, da gusto ver los partidos”, era uno de los mensajes publicados por el silbante.

Además de estos comentarios en su defensa, también utilizó sus redes sociales para atacar a otros árbitros.

El exárbitro Anatoli Siniáev, le informó a Bezboródov que su nombre se reflejaba debajo de sus comentarios, tras lo cual eliminó parte de ellos, sin embargo, no consiguió borrarlos todos.

Bezboródov llegó a pitar partidos de Champions. (Foto: EFE).

”Hasta donde sé la situación trascendió hasta la cúpula de la UFR, donde tomaron medidas en su contra, ya que los árbitros tienen prohibido hacer comentarios públicos”, explicó Siniáev.

El presidente del comité de árbitros de la UFR, Pável Kamántsev, explicó que respecto a Bezboródov “la situación está clara”: en sus comentarios públicos “hay un conjunto de violaciones”, esto porque no solo comentaba los partidos, en cambio, atacaba a los demás-

Se conocen pocos detalles de Bezboródov, pero según la página liv futbol, el silbante tiene 41 años, nació en St. Petesburg y tiene partidos de Champions League y de Europa League en su trayectoria.