Sorteo de la Champions League 2024-2025: ¿Cómo queda la primera fase y el calendario?

Otra vez... ¡Queremos la Champions League! El nuevo formato del torneo se estrena con una primera fase con duelos entre varios de los clubes más potentes de Europa, con Liverpool vs. Real Madrid, Barcelona vs. Bayern y City vs. Inter como algunos de los principales duelos.

La Liga de Campeones estrena formato, el torneo más prestigioso de clubes tiene un nuevo sistema de competencia, con 36 equipos participantes (cuatro más que con el antiguo formato) y en el que cada uno de ellos jugará contra ocho rivales, según el sorteo realizado este jueves en Mónaco.

Los 36 clubes pelearán por estar los más arriba posible en una tabla de clasificación unificada y poder clasificarse a octavos de final, según el llamado ‘sistema suizo’, a menudo utilizado en torneos de ajedrez.

La UEFA Champions League regresa con un nuevo formato. (Foto: Especial)

Grupos de la Champions League 2024-2025: ¿Cómo quedó el sorteo hoy?

En la primera fase (fase liga) cada uno de los participantes enfrentará a ocho rivales del 17 de septiembre al 29 de enero, en busca de los octavos de final.

Real Madrid

El Real Madrid, vigente campeón de la Champions, jugará contra

Borussia Dortmund, en la repetición de la última final en Wembley. Milán. Salzburgo. Stuttgart. Liverpool. Atalanta. Lille. Brest.

Real Madrid es el vigente campeón de la Champions League. (EFE)

Manchester City

Otro de los grandes favoritos al título, el Manchester City va contra:

Inter. Brujas. Feyenoord. Sparta de Praga. París SG. Juventus. Sporting de Portugal. Slovan de Bratislava.

FC Barcelona

FC Barcelona, el otro grande del fútbol español, se enfrenta a:

Bayern Múnich Atalanta. Young Boys. Brest. Dortmund. Benfica. Estrella Roja Mónaco.

Atlético

En un sorteo bastante benévolo con los equipos españoles, el Atlético deberá jugar contra:

Leipzig Bayer Leverkusen Lille Slovan PSG Benfica Salzburgo Sparta de Praga

Girona

El que menos suerte tuvo fue el Girona, que en su primera participación en la máxima competición europea de clubes, tendrá varios rivales de prestigio:

Liverpool Arsenal Feyenoord Slovan Bratislava Montilivi PSG Milan PSV Sturm Graz.

Bayern

Otros grandes del fútbol europeo tuvieron suerte dispar: el Bayern tendrá solo al PSG y al Barça como principales rivales.

PSG Barça Benfica Shakhtar Dínamo Zagreb Feyenoord Slovan Bratislava Aston villa

París PSG

Mucho más complicado lo tendrá el campeón francés, que jugará contra:

Manchester City Bayern Atlético Arsenal PSV Salzburgo Girona Stuttgart

El PSG llega a la nueva Champions sin Mbappé, quien fue el esperado fichaje del Real Madrid. (FRIEDEMANN VOGEL/EFE)

Calendario de partidos de la UEFA Champions League 2024-2025: ¿Cuándo son los play off, octavos, cuartos, semifinales y final?

Los ocho primeros en la fase liga accederán directamente a octavos. Los que acaben entre el noveno y el puesto 24 disputarán una eliminatoria a doble partido en febrero, para completar los octavos de final, y los situados entre el 25 y el 36 quedarán eliminados, sin opción de pasar a ninguna otra competición, como hasta la fecha.

Después, la competición continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 31 de mayo de 2025 en el Allianz Arena de Múnich.

Los clubes que terminen del 1 al 8 en la fase liga serán cabezas de serie en octavos de final y jugarán el partido de vuelta en su casa.

En caso de empate el primer criterio para decidir será la diferencia de goles. Luego, si los clubes se hubieran enfrentado, el resultado del enfrentamiento, y sino lo hubieran hecho el número de goles. Posteriormente el número de victorias.

La última jornada jugará a la vez todos sus partidos, sistema que aplicarán también la Liga Europa y la Liga Conferencia.

Jornada 1: 17–18-19 de septiembre de 2024

Jornada 2: 1/2 de octubre de 2024

Jornada 3: 22/23 de octubre de 2024

Jornada 4: 5/6 de noviembre de 2024

Jornada 5: 26/27 de noviembre de 2024

Jornada 6: 10/11 de diciembre de 2024

Jornada 7: 21/22 de enero de 2025

Jornada 8: 29 de enero de 2025

Ronda eliminatoria de play-offs : 11/12 y 18/19 de febrero de 2025

: 11/12 y 18/19 de febrero de 2025 Octavos de final : 4/5 y 11/12 de marzo de 2025

: 4/5 y 11/12 de marzo de 2025 Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril de 2025

Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo de 2025

Final: 31 de mayo de 2025 (Múnich)

Calendario de la Liga Europa 2024-2025

La Liga Europa se sortea el viernes 30 también en Mónaco, se jugará con el mismo sistema y requisitos que la Liga de Campeones.

Tendrá también una fase liga con 36 clubes; una eliminatoria previa a octavos y luego eliminatorias directas de octavos a semifinales. La primera fase se prolongará del 25 de septiembre al 30 de enero y la final será en el estadio de San Mamés (Bilbao) el 21 de mayo.

Jornada 1: 25-26 de septiembre de 2024

Jornada 2: 3 de octubre de 2024

Jornada 3: 24 de octubre de 2024

Jornada 4: 7 de noviembre de 2024

Jornada 5: 28 de noviembre de 2024

Jornada 6: 12 de diciembre de 2024

Jornada 7: 23 de enero de 2025

Jornada 8: 30 de enero de 2025

Play-offs: 13 y 20 de febrero de 2025

Octavos de final: 6 y 13 de marzo de 2025

Cuartos de final: 10 y 17 de abril de 2025

Semifinales: 1 y 8 de mayo de 2025

Final: 21 de mayo de 2025 (Bilbao)

Calendario de la Liga Conferencia 2024-2025

La Liga Conferencia cambiará igualmente el formato de grupos para jugar una fase de liga con 36 equipos en la que cada club se enfrentará a 6 rivales, con tres partidos en casa y tres fuera.

Se prolongará desde el 3 de octubre al 19 de diciembre y después habrá “play-off”, octavos cuartos, sefiminales y la final el 28 de mayo en Wroclaw (Polonia).

Jornada 1: 3 de octubre de 2024

Jornada 2: 24 de octubre de 2024

Jornada 3: 7 de noviembre de 2024

Jornada 4: 28 de noviembre de 2024

Jornada 5: 12 de diciembre de 2024

Jornada 6: 19 de diciembre de 2024

Play-offs: 13 y 20 de febrero de 2025

Octavos de final: 6 y 13 de marzo de 2025

Cuartos de final: 10 y 17 de abril de 2025

Semifinales: 1 y 8 de mayo de 2025

Final: 28 de mayo de 2025 (Wroclaw).

¿Cuáles son los principales cambios en el nuevo formato de la Champions League?

