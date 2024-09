Revelan identidad de Myzteziz Jr., acusado de ‘secuestrar’ a su hijo

El mundo de la lucha libre llegó al límite, cuando la luchadora Keyra Strong reveló que su hijo fue secuestrado. La gladiadora realizó una denuncia pública por la sustracción del menor, quien también es hijo del luchador Myzteziz Jr.

Con la intención recuperar a su hijo, Keyra Strong reveló la identidad del luchador para poder obtener más información del pequeño, pues señaló que la actual novia de Myzteszis y su madre son cómplices del secuestro.

Según la publicación de la luchadora, se trata de Juan Carlos Ramírez Ortega, quien es originario de Guanajuato. También compartió algunas capturas de pantalla con los perfiles de la madre y la actual novia de Myztesziz. En los comentarios publicó las conversaciones que ha tenido con la abuela paterna de su hijo, quien se ha negado a ayudarla.

“No había subido nada de mi hijo, porque hace unos días me dieron la sorpresa que mi hijo lo iban a dar de alta ayer, yo quería compartirles una foto de él saliendo del hospital y más estable gracias a todas sus oraciones, pero la sorpresa me la llevé yo cuando llegó al hospital y MYZTEZIZ ‘su papá' (Y lo digo entre comillas porque él dejó de verlo por dos años y ni siquiera sé, si mi hijo lo reconoce) ya lo había dado de alta”, se puede leer en la publicación de Facebook de Keyra.

La luchadora Keyra Strong compartió la ficha de búsqueda de su hijo. (Foto: facebook keyra strong)

¿Qué pasó con el hijo de los luchadores?

De acuerdo a las publicaciones en redes sociales de la madre y luchadora profesional Keyra Strong señaló que el padre del menor lo había sustraído del hospital sin su consentimiento.

En la publicación de la gladiadora, menciona que solo ella y su expareja tenían el pase para ver su hijo durante su estancia en el hospital, sin embargo, él llegó antes que ella y lo retiro del lugar.

“Me hizo creer que todo iba a cambiar, diario me decía que éramos un equipo y que teníamos que ver por Leonel, y ayer llegó al hospital y me decía que él seguía en el cuarto con mi hijo, pasaron horas y no me contestaba y resulta que lo dio de alta y sigue sin contestar el teléfono, ni él ni su mamá ni nadie de su familia”, menciona en el comunicado.

Luchador de la Triple A fue acusado de secuestrar a su hijo. (Foto: instagra myztezy jr)

¿Quién es Mysteziz Jr.?

Juan Carlos Ramírez es conocido en el mundo de la lucha libre como Myzteziz Jr. debutó en el 2018 con el nombre artístico de Angelikal, pero La Park lo bautizó con el nombre que tiene en la actualizada.

Myzteziz es parte de la Triple a donde consiguió ser de la categoría Campeón de Tercias y obtuvo el reconocimiento en el ámbito deportivo y del público. También participó en el programa de destreza física de la cadena TV Azteca, Exatlón México, junto a otros atletas.