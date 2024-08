¿Quién es Carlos Sansores, el taekwondista y esperanza de medalla en París 2024?

Las esperanzas de México para conseguir una medalla más en París 2024 recaen en los deportistas participantes de la última jornada de Juegos Olímpicos para la delegación de nuestro país, atletas que buscan una presea de ‘pilón’ y entre ellos está Carlos Sansores.

Él es el único representante mexicano en la disciplina de Taekwondo y busca colarse entre los mejores en su debut en la justa olímpica este sábado 10 de agosto.

Carlos Sansores busca una presea en estos Juegos Olímpicos. (Foto: Mexsport) (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

Él es Carlos Sansores, campeón de taekwondo en los Juegos Panamericanos 2023

Carlos Sansores nació en Quintana Roo, actualmente tiene 27 años, y se inició en el deporte debido a temas de salud, pero encontró su pasión: el taekwondo, esto de acuerdo con información compartida por la página Olympics.

“Llegué a los 16 años a Ciudad de México, en 2013, como invitado; como quien dice, no me gané mi lugar, porque aquí solo están los mejores, me dieron la oportunidad y vieron esa proyección en mí, la cual yo pude aprovechar. Cuando llegué a selección nacional no se sabían ni nombre, entonces me pusieron Cancún”, contó el atleta mexicano para el Gobierno de México en una publicación realizada en 2023.

París 2024 no es su primera competencia olímpica, él debutó en estos eventos en Tokio 2020, pero cayó en la primera ronda ante Iván Sapina, originario de Croacia.

El taekwondista llegó como subcampeón del mundo al quedar en segundo lugar en el campeonato internacional de esta disciplina y después de ganar una medalla de plata en los Panamericanos de Lima 2019.

Carlos Sansores fue medallista en los Juegos Panamericanos en 2023. (Foto: Mexsport) (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

Estos no son sus únicos logros, el atleta mexicano destacó en sus participaciones en Juegos centroamericanos y Panamericanos, así como en competencias internacionales. Estos son los más destacados, de acuerdo con el sitio web oficial de los Juegos Olímpicos.

Campeón del mundo en Taekwondo , categoría de +80 kg, en Guadalajara en 2022.

, categoría de +80 kg, en Guadalajara en 2022. Medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2023.

Medalla de bronce en el Grand Prix de Francia.

Medalla de oro en los Juegos Centroamericanos celebrados en Santiago, Chile, en 2023.

“Las palabras sobran, me siento muy contento de seguir dándole alegrías a mi gente, a mi familia y sobre todo a mi México lindo y querido. Este resultado es de ustedes, en las buenas y en las malas seguimos luchando”, compartió Sansores en sus redes sociales luego de conseguir su primera presea dorada.

Carlos Sansores nació en Quintana Roo. (Foto: Cuartoscuro) (FOTO: Cuartoscuro)

¿Cuándo participa Carlos Sansores en París 2024?

Este sábado 10 de agosto, Carlos Sansores sube al tatami para buscar una medalla en París 2024. Con base en información compartida por el Comité Olímpico Nacional, estos son los detalles de su primer combate.

1:21 horas del tiempo del centro de México.

Transmisión: Aplicación de Claro Video o canal de YouTube de Claro Sports.