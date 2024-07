Mbappé ya firmó contrato con el Real Madrid y lo presentaron en el Bernabeú: ‘Hoy se realiza mi sueño’

Tras muchos años de espera, rumores y especulaciones, se hizo realidad: El francés Kylian Mbappé firmó este martes el contrato con el Real Madrid, que le une al conjunto blanco para las próximas cinco temporadas, con Florentino Pérez, presidente del club, a su lado.

Este martes, 12 años después de su visita a las instalaciones donde se tomó una foto con Cristiano Ronaldo quien en aquel entonces era la estrella del conjunto español, Mbappé volvió ya como jugador de la primera plantilla.

Y para rubricarlo, llevó a cabo el acto protocolario de la firma junto a Florentino Pérez, que ejerció de anfitrión del galo.

¿Cómo fue el acto donde Mbappé firmó su contrato con el Real Madrid?

En la sala de firmas de la Ciudad Deportiva se llevó a cabo el acto en el que, sonrientes, Florentino y Mbappé se dieron la mano, firmaron el contrato y el galo posó por primera vez con la camiseta del conjunto blanco, que lleva el ‘9′ a la espalda.

Además, el presidente del Real Madrid obsequió a Mbappé con una réplica del estadio Santiago Bernabéu, la que será su nueva casa desde esta temporada y donde se llevará, desde las 12:00 horas hora local, la presentación de la estrella francesa.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (i) durante la presentación del francés Kylian Mbappé (d) como nuevo jugador del club. (Chema Moya/EFE)

Presentación de Mbappé: Así se preparó el Real Madrid para anunciarlo con su afición

El Real Madrid colocó una pasarela camino al escenario principal en el que Mbappé dio sus primeras palabras a la afición que abarrotará el Bernabéu.

Además de una pantalla gigante, se colocaron las 15 Ligas de Campeones que lucen en las vitrinas del Real Madrid.

Primeras palabras de Kylian Mbappé tras llegar al Real Madrid

Kylian Mbappé, nuevo jugador madridista, destacó en la rueda de prensa que era muy bueno en las clases de español porque tenía el sueño de jugar en el Real Madrid, y pensaba que conocer el idioma le ayudaría en su adaptación.

“Luego he tenido entrenadores que hablan español como Luis Enrique y Pochettino. No tengo miedo de hablar y cometer errores, me ayuda a aprender y mejorar lo más rápido posible”, continuó.

“Ahora soy uno de ellos. Cuando estaba en París pensaba en el París, no en mirar el estadio y eso. Cuando juegas con otro equipo te centras al cien por ciento en ello, no piensas en otra cosa. Esto es parte de la vida de un futbolista”, dijo.

Presentación del francés Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid. (Chema Moya/EFE)

Mbappé habla durante su presentación en el Santiago Bernabeú

Tras la conferencia de prensa, se realizó la presentación oficial de Mbappé ante el público madridista, que ahora serán fieles al exjugador del PSG, quien se dijo emocionado por esta nueva etapa de su trayectoria deportiva, pues jugar en el Real Madrid era un sueño para él.

“He dormido muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid, hoy se realiza mi sueño y soy un chico muy feliz hoy. Muy feliz (…) Sé que ha sido difícil, pero estoy aquí, soy un jugador del Real Madrid y toda mi familia está feliz, con mi mamá llorando”, comenzó su discurso.

Mbappé se ganó el cariño de su nueva afición con sus palabras y un gesto: besar el que es su nuevo escudo. ”Es un día increíble para mí. Significa mucho para mí. Gracias a todos los madridistas porque me han dado cariño y amor durante muchos años y eso está en mi corazón. Gracias a todos por estar aquí hoy”, declaró.

Antes de despedirse con la icónica porra “¡Hala, Madrid!”, dijo que el llegar al conjunto blanco estaba acompañado de otro deseo, y este era representar dignamente al club que confió en él.

”Tengo otro sueño. El de estar a la altura de este club, el mejor del mundo. Voy a dar la vida por este club y por este escudo”, prosiguió.





Con información de EFE