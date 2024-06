‘Estaré dispuesta siempre para servir a mí país’: ¿Ana Guevara podría quedarse en la Conade?

En la jornada electoral del 2 de junio se confirmó la continuidad del proyecto de Morena en el ejecutivo, Claudia Sheinbaum será presidenta de México por los próximos seis años a partir del 1 de octubre del 2024. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) es parte del gabinete ampliado y conoceremos a los titulares la próxima semana.

La gestión de Ana Guevara al frente del organismo ha sido controversial, a diferencia de otros sexenios donde se escucha poco al respecto. En su caso, las acusaciones de desvío de recursos y la disputa con los atletas, especialmente los de disciplinas acuáticas, por el pago de las becas e incentivos, son protagonistas de la evaluación de su labor.

¿Ana Guevara quiere continuar en la Conade?

A propósito del abanderamiento de los atletas que viajarán a París para los Juegos Olímpicos, Guevara respondió a los cuestionamientos sobre si le gustaría seguir como directora general de la Conade: “Hay que terminar y culminar con el proceso, y esperar a que la siguiente administración defina. Lo he dicho públicamente, estaré dispuesta siempre para servir a mi país. Si me vuelven a invitar, y donde me inviten, estaré dispuesta, pero no es un tema que esté en este momento en la agenda”, dijo en declaraciones recuperadas por Fox Sports.

La disputa con los atletas de deportes acuáticos ha sido protagonista de los últimos años de la gestión de Ana Guevara en la Conade. (Foto: Mexsport/ Cuartoscuro)

Para Tokio 2020, disputados al año siguiente por la pandemia, la meta de preseas olímpicas era de diez. La delegación volvió sin oros y con cuatro medallas de bronce, el resultado más discreto en los últimos 25 años.

En declaraciones recientes la titular volvió a marcar la meta en diez, pese a que esta vez no viaja el representativo varonil que ganó presea en las últimas dos ediciones.

¿Ana Guevara puede seguir como titular de la Conade?

La Ley General de Cultura Física y Deporte establece que la Conade es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. Según el artículo 16, el cargo de director general es designado por la titular del poder ejecutivo, en este caso será Claudi Sheinbaum quien determine la continuidad o al sucesor de Ana Gabriela Guevara.

Entre los requisitos para ser nombrado director de la Conade, establecidos en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, no hay impedimento para continuar en el cargo al finalizar el sexenio. Así que la exvelocista podría mantenerse como titular, si la presidenta electa lo decide.