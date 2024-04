Manchester City vs. Real Madrid HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la vuelta de cuartos de final de Champions League EN VIVO?

Manchester City abre las puertas del Etihad Stadium para recibir al Real Madrid en busca de la semifinal de la Champions League. El campeón defensor se enfrenta al equipo más experimentado de la competencia, el que una y otra vez se ha levantado de marcadores adversos para alcanzar el título, pero no son invencibles, los dirigidos por Pep Guardiola ya saben lo que es eliminarlos para después enfilarse al título.

El primer partido de la serie terminó en fiesta de goles con marcador de 3-3 en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid estuvo cerca de perder, pero una anotación de Fede Valverde al 79′ le devolvió vida para pelear la vuelta en Inglaterra.

Con un golazo, el uruguayo Fede Valverde igualó el partido en el Santiago Bernabéu en la ida de los cuartos de final. (Foto: EFE). (Kiko Huesca/EFE)

El técnico citizen, Pep Guardiola, diplomático como suele ser en sus declaraciones, se expresó sobre su rival: “Le respeto mucho, pero temor no. Nos hemos enfrentado muchas veces” y agregó que, así como lo vivió en su etapa de jugador, el riesgo frente al Real Madrid es latente.

De igual forma, Carlo Ancelotti no declaró con el calor de la previa a flor de piel y guardó las emociones para sí: “Nada me quita el sueño. Solo me quita el sueño si como demasiado, puede que no duerma bien” y resaltó que tiene confianza en su equipo.

Horario y fecha: ¿Cuándo es la vuelta del Manchester City vs. Real Madrid?

Aunque la experiencia del Real Madrid en la Champions ha quedado de manifiesto, Manchester City tiene fresco el recuerdo de la final que le ganaron al Inter de Milan la temporada pasada.

La afición espera un gran partido el miércoles 17 de abril, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión online de la Champions 2024: ¿Dónde ver el partido del Manchester City vs. Real Madrid en México?

El Etihad Stadium, con capacidad para alrededor de 53 mil personas, lucirá repleto el miércoles y la transmisión llegará hasta la afición mexicana de ambos clubes a través de TNT Sports y la aplicación de streaming Max.

Aunque Erling Haaland no atraviesa su mejor racha con los Citizens, es el referente en el ataque. (Foto: EFE)

Historial: ¿Qué pasó la última vez que se enfrentaron Manchester City vs. Real Madrid en Champions League?

En la temporada anterior, que representó la conquista del primer título de Champions League en su historia, Manchester City eliminó al Real Madrid en semifinales y lo hizo con goleada de 5-1 en el marcador global.

Real Madrid 1-1 Manchester City

Goles: Vinicius y Kevin De Bruyne

Manchester City 4-0 Real Madrid

Bernardo Silva (2), Manuel Akanji, Julián Álvarez

Calendario de la Champions League 2024

Así van el resto de los partidos en los cuartos de final de la Champions League:

Final: Barcelona 4-6 PSG

Final: Borussia Dortmund 5-4 Atlético de Madrid

5-4 Atlético de Madrid Miércoles 17 de abril: Bayern vs. Arsenal

Marcador ida: Bayern Munich: 2-2 Arsenal

¿Cómo quedarían las semifinales de la Champions League 2024?

Mientras un lado de la llave de semifinales ya quedó definida, Real Madrid y City esperan al club ganador del duelo entre alemanes e ingleses.

París Saint-Germain vs. Borussia Dortmund

Real Madrid o Manchester City vs. Arsenal o Bayern Munich.

La final de esta temporada de la Champions será en un escenario histórico: el estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra.