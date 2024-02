Director de Ford, futuro distribuidor de Red Bull, exige resolución de Horner: ‘Estamos frustrados’

El director ejecutivo de Ford Motor Co. insistió en una resolución sobre la investigación del director del equipo Red Bull, Christian Horner, en una carta enviada a la escudería, de la cual fue obtenida una copia por The Associated Press el domingo.

La carta con fecha del viernes, por el CEO de Ford Jim Farley, expresó su descontento con las “denuncias no aclaradas de comportamiento inapropiado por parte de los líderes de Red Bull Racing”.

Farley mencionó que han transcurrido 11 días desde que Ford, que suministrará los motores Red Bull a partir de 2026, primero solicitó información adicional sobre la investigación que la casa matriz de Red Bull anunció el 5 de febrero sobre las acusaciones en contra de Horner hechas por una empleada del equipo.

Red Bull no ha brindado detalles públicamente sobre las acusaciones, que fueron inicialmente caracterizadas de manera interna como una pesquisa sobre la “manera agresiva de dirección” de Horner, pero que ahora han cambiado hacia informes de conducta sexual inapropiada.

“También estamos frustrados por la carencia de completa transparencia en torno a este asunto con nosotros, sus socios corporativos, y esperamos recibir un informe completo de todos los hallazgos”, indicó Farley en la carta.

Helmut Marko habló sobre la investigación contra Christian Horner. (Foto: Crédito editorial: motorsports Photographer / Shutterstock.com )

¿Qué ha dicho Red Bull y Christian Horner sobre las acusaciones al jefe de operaciones?

Por su parte, el Jefe de Operaciones, Christian Horner, negó haber actuado mal y mencionó también que quiere una rápida resolución de la investigación.

La Fórmula Uno y la Federación Internacional de Automovilismo (el ente rector del deporte) emitieron sendos comunicados presionando a Red Bull para una resolución. Pero ni Larry Ellison – cofundador del patrocinador principal de Red Bull, Oracle, así como Ryan McInerney, director ejecutivo de Visa, han respondido a los solicitados de comentarios por parte de AP. Visa fue presentado en enero como patrocinador principal del equipo juvenil de Red Bull, en el primer patrocinio deportivo global de Visa en 15 años.

La investigación sobre Horner ha remecido a la comunidad de la F1 a tan solo días de que comience la nueva temporada y el objetivo de Max Verstappen por un cuarto título consecutivo. Según informes, se presentaron aproximadamente 100 pruebas durante una declaración de Horner, quien supuestamente ofreció a su acusadora un acuerdo de seis cifras.