Lewis Hamilton en Ferrari: ¿Qué es el ‘lock down’ de Mercedes? ¿'Checo’ saldrá beneficiado?

¡'Lights out and away we go’! Lewis Hamilton firmó un contrato con Ferrari que inicia en 2025. El acuerdo ‘puso de cabeza’ a Toto Wolff, la escudería Mercedes, a Carlos Sainz y a los aficionados de la Fórmula 1.

A una velocidad tan rápida como la de un monoplaza de F1, Mercedes ‘hizo un undercut’ y anunció la separación de Lewis Hamilton. “Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team y Lewis Hamilton separarán sus caminos al final de la temporada 2024. Lewis ha activado una opción de rescisión en el contrato anunciado el año pasado”, explicó el equipo en un comunicado publicado en X, antes Twitter.

El anuncio se dio en esos términos debido a que el piloto británico había firmado un contrato por dos años; sin embargo, el segundo año era opcional para ambas partes.

A través del mismo comunicado, Hamilton explicó su salida de Mercedes: “Es un lugar en el que he crecido, así que tomar la decisión de marcharme ha sido una de las más difíciles que he tenido que tomar nunca. Pero ha llegado el momento de dar este paso y estoy emocionado por afrontar un nuevo reto. Estaré siempre agradecido por el increíble apoyo de mi familia Mercedes, en especial a Toto por su amistad y liderazgo”.

Minutos después, Ferrari salió al trote y publicó en X el acuerdo con el piloto siete veces campeón del mundo. “La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato multianual”. Si bien los términos y condiciones del contrato no han sido revelados, se esperan más detalles este viernes 2 de febrero, cuando Ferrari tiene programado un anuncio, previo a la presentación de su monoplaza para 2024 el próximo 13 de febrero.

Consciente de la situación, Carlos Sainz, piloto de Ferrari para la temporada 2024, emitió un comunicado para anunciar su salida. “Aún tenemos por delante una temporada larga y, como siempre, lo daré todo por el equipo y por los Tifosi de todo el mundo”, dijo.

¿Qué sigue para la escudería Mercedes?

Lewis Hamilton y Toto Wolff Toto Wolff destacó los éxitos conseguidos entre Lewis Hamilton y la escudería Mercedes.

Además de buscar a un piloto para ocupar el asiento que queda vacío para la temporada 2025, la escudería Mercedes debe imponer un ‘lock down’ a todos los integrantes del equipo.

Toto Wolff, quien dio a conocer el adiós de Hamilton, deberá ser cuidadoso en las medidas que tomará el equipo para evitar la fuga de información.

“Siempre que se dan estas modificaciones a la estructura de los equipos, no solamente se va el piloto sino va precisamente eso, la estructura (…) Ferrari se va a armar muy bien para esa temporada”, explicó Luis Manuel ‘Chacho’ López en entrevista con Fox Sports México.

De acuerdo con ‘Chacho’ López, Mercedes debe tomar medidas para evitar la fuga de información confidencial sobre el desarrollo de su auto para 2025. “Mercedes, a partir de esto, tiene que meter un aislamiento de información”.

¿A quiénes aplica el ‘lock down’ de Mercedes?

‘Chacho’ López detalla que Toto Wolff y la escudería Mercedes deben aplicar el aislamiento de la información a Lewis Hamilton.

Además, el ‘lock down’ debe incluir a toda la gente que trabaja con el piloto británico, porque Mercedes “no saben todavía quién va a pasar a Ferrari, porque puede ser muy factible, y esto ha sucedido muchas veces en F1, que la información clasificada y confidencial que puede manejar y saber un piloto se va al equipo del año siguiente, entonces ahí creo que va a venir un gran, gran problema para Mercedes”, señaló ‘Chacho’ López.

¿Quién será el piloto número 1 en Ferrari: Charles Leclerc o Lewis Hamilton?

Al hacer un análisis del contrato de Lewis Hamilton con Ferrari, ‘Chacho’ López fue tajante al señalar que el piloto británico es “número uno en el equipo que lo pongas”.

“Leclerc es un gran piloto, es un tipo muy querido por la gente de Ferrari. De hecho creo que podemos decir que se ha hecho profesionalmente al estilo de Ferrari, pero ante los títulos, ante la marca que significa Lewis Hamilton y su poderío en ningún equipo, en ninguna época Lewis Hamilton podrá ser el número dos, el número dos será Charles Leclerc”.

¿El contrato de Hamilton con Ferrari afecta a ‘Checo’ Pérez?

Sergio 'Checo' Pérez 'Checo' Pérez tiene contrato con Red Bull para la temporada 2024.

‘Chacho’ López habló sobre los posibles efectos que la unión de Lewis Hamilton con la casa de Maranello puede tener sobre el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez.

Tras señalar que hay muchas especulaciones sobre el futuro de ‘Checo’ Pérez con Red Bull, ‘Chacho’ López señaló que los equipos importantes están ocupados. “En el lado de Red Bull, no van a quitar ni a Max Verstappen ni a ‘Checo’ Pérez porque los dos pilotos tienen contrato vigente”.

“La única posibilidad que, desde mi punto de vista, podría mover las cosas es que ‘Checo’ Pérez tuviera un muy mal año, un mal inicio de temporada y así la gente de Red Bull, como suele suceder, pueda poner los ojos en otro lado.

“Si el inicio de temporada de ‘Checo’ es bueno, yo creo que ahí (en Red Bull) no cabe Carlos Sainz”, concluyó.

¿Qué pasará con Carlos Sainz en F1?

Luego de conocer que no tiene un asiento asegurado para la temporada 2025, Carlos Sainz debe buscar una nueva escudería. Una opción podría ser Mercedes, que ya no tendrá en sus filas a Lewis Hamilton, pero no es la única opción a su alcance e incluso su papá podría tener la llave de su próximo monoplaza.

“Hay una relación muy importante entre el papá de Carlos Sainz que acaba de ganar el Rally Dakar con Audi, que es la marca más competidora de Mercedes en el mercado mundial y entonces ahí no hay una relación que pueda caber de entrada. Sin embargo, creo que hay varios equipos que pueden estar muy interesados en él. Se habla que podría ser una temporada con Williams, se habla de una temporada que puede ser con Sauber que se va a transformar en Audi”, señaló ‘Chacho’ López.