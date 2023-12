Fallece José Miguel Espinal, esposo de la conductora Linda Cruz, a días de haberse casado

El pasado 7 de diciembre, la conductora de deportes salvadoreña Linda Cruz compartió en sus redes sociales que su esposo, José Miguel Espinal, murió por causas hasta el momento desconocidas.

Linda y José Miguel se habían casado hace menos de un mes, por lo que la pérdida de la comunicadora resultó sorpresiva para sus seguidores, familia y para la misma Cruz, que le dedicó unas palabras a través de su cuenta de Instagram.

“Mi amor, ¿cómo me explico que no te volveré a abrazar, que no te volveré a dar los besos en la frente que tanto te encantaban? Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Con esta foto que a todos nos impactó, que sin darnos cuenta estabas ya con tus alas de ángel”, escribió Linda en una publicación acompañada de una foto donde, visualmente, Espinal aparente tener alas.

La conductora de televisión deportiva describió a quien fue piloto aviador como “el amor de su vida”, y señaló que, a pesar de que compartieron poco tiempo juntos como esposos, ella siempre buscó ser “la mejor esposa” para él.

Publicación de Linda Cruz en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

“Me siento aliviada porque sé que estás en paz y sonriendo en el lugar más hermoso del mundo, con la mejor compañía, con Diosito. Gracias por amarme tanto y amar tanto a mi familia, voy a cumplir cada sueño que dejamos pendiente, te voy a hacer sentir el esposo más orgulloso. No me dejes sola nunca”, agregó Cruz.

A partir de que Linda Cruz anunció la muerte de su esposo, ha subido algunas fotos y videos en las que aparece compartiendo momentos felices con Espinal, todos con algún mensaje emotivo. Sus seguidores a través de comentarios le han mostrado apoyo incondicional.

Hasta el momento se desconocen las causas de muerte de José Miguel Espinal, pues la familia ha preferido mantener los detalles del deceso en privado.

¿Cuándo se casó Linda Cruz con su esposo?

Linda Cruz y José Miguel Espinal se casaron el 18 de noviembre de 2023 en una ceremonia civil realizada a pie de playa, acompañados de sus familiares y amigos más cercanos, pues fue un evento íntimo.

La boda de Linda Cruz y su esposo fue un evento íntimo, donde estuvieron presentes familiares y amigos cercanos. (Foto: Instagram / @lindacruztv)

Posteriormente, la fiesta fue en un jardín, misma donde los novios bailaron su primer vals, hubo fuegos artificiales y sobre todo estuvieron acompañados en todo momento de su familia.

La también influencer ha compartido en su perfil de Instagram algunos videos de momentos que pasaron juntos a lo largo de su relación.