Leonardo García responde a la inmobiliaria tras desalojo en Polanco: ‘Nos dejaron abandonados’

Leonardo García está en medio de una batalla legal en contra de la inmobiliaria de Juan Pablo Guillén, a quien el actor demandó por fraude. El hijo de Andrés García señaló que había sido desalojado de su departamento en Polanco. El pasado 6 de diciembre, alrededor de 15 policías irrumpieron violentamente para sacar sus cosas, relató.

Tras un intercambio de declaraciones, la inmobiliaria emitió un posicionamiento, sin embargo Leonardo García respondió en un video publicado en Instagram en el que reveló algunos detalles acerca del acuerdo al que esperaba llegar con la empresa.

¿Qué dijo la inmobiliaria respecto al desalojo de Leonardo García?

En una entrevista para Ventaneando, Pablo Vizcaíno, abogado de la inmobiliaria, señaló que el histrión no podría recuperar el departamento.

“No hay forma en que él se quede con ese bien inmueble”, declaró.

Asimismo recalcó que se trata de una “condena firme” y que, tras agotarse todos los recursos en torno al caso, el veredicto ya está determinado.

Vizcaíno detalló que García tendría que liquidar varios montos que, en suma, ascienden a más de 8 millones de pesos. Este es le desglose:

Rentas no pagadas: 5 millones 337 mil pesos

Gastos y costos: aproximadamente un millón de pesos

Pena convencional: cerca de 2 millones 500 mil pesos.

Según el abogado, Leonardo García pagó un aproximado de 4 millones de pesos, cantidad que se le devolverá; sin embargo señaló que todavía hay un gran remanente que debe a la inmobiliaria.

¿Qué respondió Leonardo García a la inmobiliaria?

En una transmisión, Leonardo García señaló que él esperaba que hubiera una conciliación, sin embargo no sucedió.

“Estaba yo esperando para llegar a un acuerdo, como lo hace la gente decente y nunca lo tuve”, declaró.

Asimismo contó que tuvo que limpiar el departamento durante muchos años debido a las filtraciones de agua; también reveló que había inundaciones en el estacionamiento del edificio y, pese a las peticiones a la empresa, no hubo una respuesta.

“Todos los coches inundados y nada más pedíamos que la inmobiliaria nos ayudara a no parchar, a arreglar las cosas que estaban mal hechas y recontra mal hechas”, dijo en el video.

El actor reiteró que la empresa se deslindó de los daños y que entre él y otros vecinos tuvieron que asumir los gastos de reparación del edificio.

“Nosotros tuvimos que pagar para que no se cayera ese inmueble, entonces no estarían molestos de que no les den la cara de algo que les vendieron que pareciera que es papel”, expresó el hijo de Andrés García.

Leonardo exigió que se hiciera justicia y señaló que él no pretende hacer “un pleitazo”, solo que se cumpla todo conforme a la ley.

“Yo trabajé toda mi vida para tener un hogar, una casa que no fuera de papel, pagué algo que fuera bueno, yo creí en ellos, yo les creí que iban a arreglar y nos dejaron abandonado”, narró en su transmisión.

El actor no quitó el dedo del renglón y apuntó que su caso es uno de tantos con las irregularidades de la inmobiliaria.

“Es lo que estábamos pidiendo todos los inquilinos que vivíamos en este edificio, no fui el único, fuimos casi todos”, concluyó.