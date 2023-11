‘Checo’ Pérez habla de su choque en el GP de México: ‘Lo soñé, fue una pesadilla’

Sergio ‘Checo’ Pérez confesó que le tomó un par de días asimilar lo sucedido en el Gran Premio de México al tener que abandonar la carrera en la primera curva.

“Llegué a mi casa después de la carrera, me acosté un rato y justo soñé que había sido solo un mal sueño y me desperté emocionado y dije, no, sí paso. Sí paso el mal momento”, recalcó Sergio Pérez en una entrevista con Fórmula Latina.

El piloto mexicano abandonó en la primera vuelta de la carrera, después de un toque con Charles Leclerc, quien se quedó con el tercer lugar el podio, en la curva 1 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Qué le pasó a ‘Checo’ Pérez en el GP de México?

El piloto tapatío largó desde el quinto puesto, pero en los primeros segundos de la carrera, en una maniobra de rebase, sufrió un toque con el piloto de Ferrari que lo dejó fuera del circuito.

A pesar de que los ingenieros de Red Bull intentaron arreglar el auto, se confirmó el abandono del mexicano en el premio de casa, debido a que cuando el auto cayó en la grava, la suspensión del auto se rompió.

¿Qué dijo ‘Checo’ Pérez sobre su futuro en Red Bull?

A pesar de que el piloto tiene asegurado el siguiente año con Red Bull, diversos periodistas cuestionan la permanencia del mexicano.

Helmut Marko y Christian Horner reiteran la confianza y niegan cualquier rumor que deje al tapatío fuera de la escudería austriaca.

Tras varias reflexiones, Checo reconoce que intento el rebase, pero no salió: “Estaba luchando por el liderato y me la jugué y no me salió bien”, declaró.

¿Qué pasa con el subcampeonato de ‘Checo’ Pérez?

El tapatío se mantiene en el segundo puesto, pese a no haber sumado puntos, sin embargo se redujo la batalla con Lewis Hamilton de Mercedes. El piloto británico se encuentra a 20 unidades del mexicano.

El coequipero de Red Bull señaló en entrevista que perdió de vista el objetivo del equipo, pues se arriesgo por el primer lugar. “Vi el gap y fui por él.. me olvidé del campeonato de pilotos”, reconoció.

Ahora, el tapatío está obligado a sumar puntos en el Gran Premio de Brasil para mantener la ventaja sobre Hamilton.