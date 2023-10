Inter Miami de Messi se va a China: Firma acuerdo para juegos de exhibición

Lionel Messi se va... ¡De regreso a China! El futbolista visitará aquel país para un par de juegos de exhibición por parte de su equipo, el Inter Miami. La última vez que el argentino piso territorio chino fue detenido por un documento.

Tras ser eliminado del Major League Soccer, el Inter Miami firmó un acuerdo para dos partidos de exhibición el próximo mes de noviembre. El equipo disputará dos duelos amistosos contra Qingdao Hainiu y Chengdu Rongcheng que forman parte de la Super Liga en China.

Los partidos amistosos se llevarán a cabo en estadios de las ciudades Qingdao y Chengdu que tienen capacidad para alrededor de 60 mil aficionados.

Lionel Messi forma parte del Inter Miami. (FOTO: EFE)

¿Lionel Messi volverá a jugar en China?

Aunque el anuncio del Inter Miami no menciona textual a Messi, es probable que el jugador formé parte de los partidos de exhibición en China. Se espera que los futbolistas Sergio Busquets y Jordi Alba también se unan a los duelos.

“Esta será una gran oportunidad para continuar construyendo con el equipo en la campaña 2023, cuando ganamos nuestro primer trofeo”, explicó Chris Henderson en un comunicado que distribuyó el equipo.

“Lo tomaremos como una oportunidad para iniciar nuestros preparativos para el 2024, cuando intentaremos construir tras esta temporada y encontrar mayor éxito a futuro”, puntualizó el equipo.

Hace cuatro meses, en junio de este año, Lionel Messi visitó China; sin embargo, fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de Beijing.

Lionel Messi ha viajado en diferentes ocasiones a China. (Foto: AP) (Wilfredo Lee/AP)

¿Por qué detuvieron a Lionel Messi en un aeropuerto de China?

Desde 2005, Lionel Messi ha viajado a China para diferentes duelos y competencias deportivas; sin embargo, en la ocasión más reciente fue detenido.

A mediados de junio, el jugador del Inter Miami viajó en un avión privado para reunirse con la Selección Argentina en Beijing para un duelo amistoso contra el equipo de Australia; sin embargo, el futbolista no llevaba un documento requerido para entrar a China.

Lionel Messi fue detenido en un aeropuerto a mediados de junio. (Foto: Twitter / @badiucao)

Messi no llevaba consigo una visa que requieren los extranjeros para entrar a China debido a que no pensó que se la fueran a solicitar para su ingreso al país. Además del documento que faltaba, el delantero solamente presentó su pasaporte español y no el argentino.

Esto provocó que Lionel Messi fuera retenido un par de horas y que el aeropuerto se llenará de aficionados que buscaban una foto con él. Al final la situación pudo solventarse debido a un permiso especial que tramitó, la Selección Argentina.

Con información de AP