¿Quién es Jorge Torres Nilo, el jugador que se retira del futbol para ser cantante?

Hace dos días Jorge Torres Nilo, quien se convirtiera en una leyenda del futbol mexicano con Tigres, anunció su retiro de las canchas para dedicarse a la música.

A través de un video subido a su perfil oficial de TikTok, el exjugador de 35 años compartió con sus seguidores el agradecimiento que siente por haber tenido la oportunidad de jugar en diversos clubes mexicanos, además de formar parte de la Selección Mexicana en competencias como el Mundial de Sudáfrica 2010.

En el clip, con una duración de poco más de un minuto, agradeció a tres de las instituciones deportivas en las que estuvo durante toda su carrera, mismas que lo vieron nacer, crecer y retirarse como futbolista: Se trata de Atlas, Tigres y Toluca.

“Hoy me retiro de futbolista y no es que ahora quiera ser artista, pero hay algo que nunca puedo dejar de hacer y es ser evangelista. Me despido con esta canción que sale desde muy adentro de mi corazón”, dijo Torres Nilo, y compartió el fragmento de uno de sus temas, mismo que tiene tintes de género regional mexicano.

Video de Jorge Torres Nilo en TikTok. (Foto: Captura de pantalla)

¿Quién es Jorge Torres Nilo?

Jorge Emmanuel Torres Nilo es un exfutbolista originario de Tijuana, Baja California, que actualmente tiene 35 años, de los cuales dedicó 17 al deporte del balompié.

Su trayectoria inició en las fuerzas básicas del Atlas, pero después alcanzó a escalar hacia el equipo principal, donde debutó el 25 de febrero de 2006 contra los Tecos de la UAG durante el Clausura 2006.

Permaneció con los rojinegros cuatro años hasta que en 2010 fue adquirido por los Tigres de Nuevo León, llegando al club con un valor de mercado de dos millones de euros, de acuerdo con el sitio especializado Transfermarket.

Un año después, en el Clausura 2011, Tigres consiguió su tercer trofeo después de 29 años de sequía. A lo largo de toda la temporada y sobre todo en la final, Torres Nilo fue uno de los jugadores claves para el triunfo e incluso lo eligieron como mejor lateral de la temporada.

Para entonces alcanzó el valor más alto de mercado que tuvo en su trayectoria: 3.5 millones de euros. Y así se mantuvo por un par de temporadas más.

Jorge Torres Nilo alcanzó un valor de mercado de hasta 3.5 millones de euros. (CRISTIAN DE MARCHENA/MEXSPORT)

En 2015, Tigres logró otro trofeo más de la Liga MX con Torres Nilo como pieza fundamental para alcanzarlo. Para los torneos de Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019 el resultado fue el mismo: Un Tigres coronándose campeón del torneo.

Con ello alcanzaron en ocho años un total de cinco trofeos, mismos donde Torres Nilo estuvo presente, por lo que es considerado jugador histórico del conjunto felino.

A finales de 2020, Jorge salió del equipo regio para irse hasta la capital choricera y jugar con el Toluca por dos años y medio hasta que anunció su retiro del futbol.

También participó en competencias como Copa Oro y Juegos Olímpicos de Río 2016.