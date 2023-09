GP de Japón: Verstappen lidera clasificación con nueva pole; ‘Checo’ Pérez largará quinto

'Checo' Pérez explicó por qué no pudo seguirle el ritmo a Verstappen, quien lideró la clasificación y obtuvo la pole. (Foto: EFE)

El piloto de la escudería Red Bull, Max Verstappen, fue el más rápido tanto en las prácticas libres del GP de Japón como en la clasificación, en donde consiguió una nueva pole en su carrera en el circuito de Suzuka gracias a un tiempo de 1:28.877.

Su compañero, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, no ha podido seguirle el paso en esta parada del calendario de la Fórmula 1, por lo que saldrá quinto al terminar con una diferencia de 773 milésimas.

La pelea del neerlandés fue con los representantes de McLaren, pues el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris terminaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Antes de Pérez se posicionó Charles Leclerc (Ferrari) en cuarto y el español Carlos Sainz, ganador del GP de Singapur, fue sexto.

La jornada previa a la carrera tuvo un incidente por parte de Logan Sargent (Williams) en la última curva, por lo que tras pisar la grava y chocar con la barrera provocó una bandera roja que detuvo la Q1 alrededor de 13 minutos.

El piloto 'Checo' Pérez saldrá en quinto durante el GP de Japón. (TOSHIFUMI KITAMURA / POOL/EFE)

‘Checo’ Pérez explica sus problemas

El tapatío acepta que “la calificación no ha sido lo ideal”, pero espera repuntar para conseguir más puntos que lo reafirmen como el segundo en el campeonato de pilotos.

“Nos hemos enfocado bastante en la carrera, porque sabíamos que no teníamos el ritmo a una vuelta, porque mañana podemos correr y llegar en un buen lugar”, dijo a Fox Sports.

Asimismo, detalló por qué no ha podido igualar a Verstappen, quien ha estado “muy sólido” el fin de semana. “De mi lado, con problemas en las curvas rápidas, no he podido estabilizar lo suficiente el coche, nos ha costado un poco”, añadió.

Algo que no le benefició fue la elección de sus neumáticos nuevos, pues perdió un juego en la Q2. “Esas tres décimas para estar segundos las perdimos al no tener esos neumáticos”, señaló.

*Con información de EFE.