Verstappen responde a Hamilton por comentarios sobre ‘Checo’: ‘Le es difícil perder’

La temporada 2023 de Fórmula 1 ha sido prácticamente para Max Verstappen y Red Bull, quienes se llevan ‘de calle’ el campeonato de pilotos y de constructores respectivamente, cosa que no tiene tan contentos a algunos como Lewis Hamilton.

En una conferencia de prensa previa al GP de Italia hizo una serie de comentarios con respecto a Max Verstappen, aunque huno uno en particular que llamó la atención y hace referencia a los coequiperos del neerlandés, incluyendo a Sergio ‘Checo’ Pérez.

¿Qué dijo Lewis Hamilton sobre Max Verstappen?

Básicamente, el siete veces campeón del mundo dijo que sus compañeros de escudería han sido mejores que los de Verstappen; y sí, en ese ‘saquito’ metió a ‘Checo’, quien ha tenido una temporada con altibajos.

“Jenson (Button), Fernando (Alonso), George (Russell), Valtteri, Nico(Rosberg). He tenido tantos. Todos ellos han sido muy consistentes, y Max no ha corrido con nadie así (…) En realidad todos mis compañeros de equipo han sido más fuertes que los que ha tenido Max”, afirmó el británico.

Lewis Hamilton fue siete veces campeón del mundo. (Daniel Dal Zennaro/EFE)

Verstappen responde a Hamilton: ‘Quizá esté celoso’

Las palabras dichas por Hamilton no fueron del agrado de ‘Mad Max’, por lo que el neerlandés no dudó en responderle y tildar de ‘envidioso’ al piloto de Mercedes.

“Quizá esté celoso de mi éxito actual, pero no me preocupa en absoluto. Puede que piense que está ganando algo con estas declaraciones o que tiene que defender algo, pero para mí, realmente no tiene importancia”, señaló en primera instancia.

De igual forma, considera que los comentarios vertidos por el piloto de 38 años son gracias a que, como de alguna forma estaba ‘acostumbrado’ a ganar (no por nada fue siete veces campeón del mundo) no acepta que alguien más lo esté superando en la actualidad.

Max Verstappen considera que los comentarios de Hamilton son por envidia. (Daniel Dal Zennaro/EFE)

“Le es difícil perder, obviamente ese es el problema cuando has ganado durante tantos años. Tienes que ser capaz de ser realista: si no estás, no estás”, dijo Verstappen, quien antes del GP de Italia se encuentra como número uno en la clasificación de pilotos con 339 unidades, mientras Hamilton ocupa la cuarta posición con 156 puntos.