Carlos Sainz gana el GP de Singapur 2023 por ‘un pelito’: ¿‘Checo’ Pérez ya no es el ‘Rey de las calles’?

Carlos Sainz, de Ferrari, le arrebató el dominio del podio a Red Bull en el Circuito Urbano Marina Bay: se llevó la victoria en el Gran Premio de Singapur 2023, mientras que Lando Norris (McLaren) logró el segundo lugar y George Russell chocó en la última vuelta, así que no consiguió el tercer lugar, sino que lo obtuvo su compañero de Mercedes, Lewis Hamilton.

Red Bull vivió una carrera desastrosa: luego de que iniciaron desde el fondo de la parrilla de salida, no lograron una remontada para llegar a un podio que fue peleado en una final de infarto entre los cuatro líderes, que estaban demasiado cerca.

Max Verstappen, quien comenzó en la onceava posición luego de ser eliminado en la Q2 el sábado, solo consiguió la quinta posición, Pérez, conocido como ‘Rey de las calles’ por su habilidad en los circuitos urbanos, finalizó octavo luego de haber comenzado en la P13; el año pasado, el mexicano ganó en esta pista.

Además, para colmo de su mala suerte, Pérez fue llamado por los comisarios, lo investigan por un incidente de carrera:

“En el VSC, Alex (Albon) prácticamente estaba delante, llegamos parejos y mantuvo su posición, no gané nada. En el incidente con Alex en la curva 13 yo me tiré por dentro, tenía la curva, me vio un poco tarde, ya cuando me vio creo que hubo un contacto”, explicó Pérez a los medios de comunicación.

Resultados del Gran Premio de Singapur 2023

Sainz Norris Hamilton Leclerc Verstappen Gasly Piastri Pérez Lawson Magnussen

Así terminó el Gran Premio de Singapur 2023. (Foto: Twitter / F1).

Carlos Sainz quien arrancó desde la pole position y fue el más veloz en las prácticas, además fue nombrado piloto del día.

Al salir de la pista, el piloto español de Ferrari comentó que estaba muy feliz con lo que sucedió este fin de semana:

“Increíble fin de semana. Gracias a todo el mundo en Ferrari porque han hecho un gran esfuerzo para darle la vuelta al comienzo tumultuoso de temporada. Hicimos todo perfecto en la carrera y nos vamos con una victoria de la que todo Ferrari y toda Italia va estar orgullosa”.

Además, Sainz mencionó que estaba satisfecho con la estrategia:

”Se trataba de limitar nuestras limitaciones con los neumáticos y la degradación, ir gestionando los tiempos por vuelta. Paramos antes de lo pensado por el coche de seguridad y tuve que bajar aún más el ritmo para controlar a George Russell. Al final, le he dado DRS a Lando Norris para ayudarle -acabó segundo- y hemos logrado la victoria”, explicó.

”He sentido que tenía la tranquilidad y el hueco para hacer lo que podía hacer. Obviamente estás bajo presión, pero he tenido el control en todo el momento y he podido conseguir esta victoria y estoy contentísimo”, añadió.

¿Cómo va el campeonato de pilotos?

Pese a que no llegó al podio, Verstappen sigue siendo líder del campeonato, con 151 puntos de ventaja sobre ‘Checo’, quien sigue como posible subcampeón; sin embargo, Hamilton ya le ‘pisa los talones al mexicano’ pues está a solo 43 puntos de alcanzarlo.

Verstappen: 374 puntos Pérez: 223 Hamilton: 180 Alonso: 170 Sainz: 142 Leclerc: 123 Russell: 109 Norris: 97 Stroll: 47 Gasly: 45 Piastri: 42 Ocon: 36 Albon: 21 Hulkenberg: 9 Bottas: 6 Zhou: 4 Tsunoda: 3 Magnussen: 3 Lawson: 2 Sargeant: 0 De Vries: 0 Ricciardo: 0

¿Cómo va el campeonato de Constructores?

Red Bull Racing estaba cerca de conseguir su segundo campeonato de constructores consecutivo este domingo en el Gran Premio de Singapur, pero no logró los resultados esperados.