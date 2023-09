Luis Rubiales emite nuevo comunicado por caso Jenni Hermoso: ‘En ningún momento hubo agresión’

Aunque Luis Rubiales he hecho pocas declaraciones sobre el beso no consensuado que le dio a Jennifer Hermoso, este 1 de septiembre lanzó un comunicado en el que aborda de nueva cuenta los hechos y se dice inocente de todo lo que se le acusa.

Esto después de que se llevara a cabo la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por la denuncia presentada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) en contra del directivo, y en donde se determinó que no lo iban a suspender porque su falta fue catalogada como ‘grave’, más no como ‘muy grave’.

Luis Rubiales se disculpa en comunicado

Posterior a la estipulación del TAD, Luis Rubiales compartió desde su recién creado perfil en la red social X (antes Twitter) un comunicado que inicia con disculpas por lo ocurrido con la jugadora Jenni Hermoso en la final femenil de la Copa del Mundo, donde ganaron las españolas.

Luis Rubiales emitió un comunicado este viernes. (Foto: Captura de pantalla)

“Cometí algunos errores evidentes, de los que me arrepiento sinceramente, de corazón. Es verdad que por tales errores he pedido perdón porque era justo; y ahora lo vuelvo a hacer con humildad. Lo hago convencido y con el propósito de mejorar. He aprendido que por grande que sea la alegría y profunda que sea la emoción, incluso cuando se GANA UN MUNDIAL, a los dirigentes deportivos se nos debe exigir un comportamiento ejemplar, y el mío no lo fue”, se lee en primera instancia.

Rubiales puntualizó que dicha disculpa no solo iba dirigida a las seleccionadas españolas y todos aquellos que confirman el deporte en España, sino a quienes pudo haber ofendido con sus actos.

Luis Rubiales sostiene que el beso que le dio a Jenni Hermoso fue con consentimiento

A pesar de las disculpas que ofreció, también reiteró que el beso que se hizo viral entre él y la futbolista Jenni Hermoso, que actualmente juega en Tuzas de la Liga MX Femenil, había sido con el consentimiento de ambos como un acto de euforia y felicidad, por lo que sostenía dicha versión.

Luis Rubiales pidió disculpas luego de besar a la futbolista Jenni Hermoso. (Foto: EFE / RTVE).

“La espontaneidad y felicidad del histórico momento, nos llevó a realizar un acto mutuo y consentido, producto del gran entusiasmo. En ningún momento hubo agresión alguna, es más, tan siquiera hubo la más mínima incomodidad, sino un júbilo desbordante en ambos. Repito: con consentimiento de ambas partes, tanto en los cariñosos abrazos, como en el pico y posterior despedida”, aseguró.

Asimismo, señaló que seguirá cooperando con los procedimientos que sean necesarios para comprobar que su versión es real, pues se dice “el mayor interesado” en que exista una resolución.

‘He sido víctima de linchamiento político’: Luis Rubiales

En el largo texto que publicó el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) también acusa que, desde lo ocurrido, ha sido objeto de “un linchamiento político y mediático sin precedentes del que me he mantenido totalmente al margen. No solo a nivel nacional sino mundial”.

A pesar de ello, también señaló que ha recibido apoyo de cientos de personas que confían en él y en la versión que ha dado ante medios de comunicación e instancias correspondientes, el cual agradece.

Luis Rubiales ha sido señalado de acoso sexual tras beso con Jenni Hermoso. (J.J.Guillén/EFE)

“Siento que se me ha tratado de juzgar injustamente por medios y políticos. Esto no le debería volver a ocurrir a nadie”, finaliza su misiva.

¿Qué dice el último comunicado de Jenni Hermoso por beso con Rubiales?

Después de que Rubiales asegurara que no piensa renunciar a su cargo dentro de la RFEF la semana pasada, la Campeona del Mundo desmintió al ejecutivo y aseguró que el beso que recibió no fue consensuado, tal y como asegura él.

“Me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado. Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el señor Luis Rubiales hizo referencia, y que ni mucho menos su beso fue consentido”, se lee en el escrito publicado el 25 de agosto.

Comunicado de Jenni Hermoso. (Foto: X / @Jennihermoso)

De igual forma dijo que, con lo ocurrido durante la final, se sintió: “vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Sencillamente no fui respetada”, compartió Hermoso.

Incluso, aseguró en su texto que, mientras no se tomen las medidas necesarias en la resolución del caso, renuncia a representar a la selección femenil española.