Otra ‘corcholata’: Paola Longoria se apunta para dirigir la Conade

Ya no es una Paola, sino dos las que han aceptado que les gustaría dirigir la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade) luego de que la raquetbolista Paola Longoria dijo que le decepciona la situación actual que atraviesan varios deportistas mexicanos.

Hace unos días, la exclavadista olímpica Paola Espinosa admitió interés por trabajar en la Conade y reemplazar a Ana Gabriela Guevara, a quien le atribuyó “la peor administración” en la historia del organismo rector del deporte en México.

Paola Longoria también criticó la gestión del deporte mexicano en la actualidad y reconoció que le gustaría dirigir la Conade porque tiene la preparación académica para asumir el cargo.

“Es algo que el día de mañana sí me gustaría estar al frente de la Conade; tuve oportunidad de hacer una Maestría en Ciencias Políticas”, dijo en entrevista para el programa de radio Espacio Deportivo.

Paola Longoria es campeona mundial de raquetbol. (FOTO: Cuartoscuro)

“Como deportistas, ahora desgraciadamente, es decepcionante ver la falta de apoyo y los que sufrimos somos los atletas, el tema de federaciones, de la comprobación, afecta al atleta”, dijo.

La multicampeona mundial de raquetbol lamentó que se haya demeritado la participación de México en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe luego de que Ana Guevara dijo que algunas competencias eran “de relleno”.

“Ya ser seleccionado para los atletas es nuestro primer sueño, no todos tienen la oportunidad de portar los colores de México, no podemos demeritar ninguna competencia, hay quienes sueñan con ganar una medalla centroamericana y no es para demeritar”, sentenció.

Sobre la presunta deuda de 1.6 millones de pesos de Paola Longoria con Conade, la potosina asegura que le ganó la demanda al organismo y ahora peleará porque le paguen todos los meses que le suspendieron su beca deportiva pese a que su abogado le cuestionó si estaba segura.

“Ya gané la demanda, estoy en el tema de cobrar mis becas de hace tres años que no me pagan, los estímulos de campeonatos mundiales y la medalla de los Juegos Mundiales. ¿Por qué voy a regalar algo que ya me gané?”, reveló la raquetbolista.