México vs. Costa Rica: ¿Dónde y cuándo ver los cuartos de final de la Copa Oro 2023 en vivo?

Este fin de semana comenzarán los cuartos de final de la Copa Oro 2023, en donde la Selección Mexicana –clasificada como primer lugar del grupo B– se enfrentará por novena ocasión en el torneo organizado por la CONCACAF a Costa Rica, quienes se quedaron con el segundo lugar del grupo C al derrotar a Martinica.

Los dirigidos por Jaime ‘Jimmy’ Lozano vienen de perder contra Qatar en la última jornada de la fase de grupos, antes lograron una victoria 4-0 sobre Honduras y también le ganaron 3-1 a Haití. La casa de los Dallas de la NFL será testigo del apoyo de los aficionados desde las gradas en su búsqueda del pase a las semifinales.

Se espera que el técnico vuelva al once titular con Henry Martin, así como podría volver a contar con César Montes, quien viene de una sanción. Los otros encuentros de la jornada incluyen el Panamá vs. Qatar, Estados Unidos vs. Canadá y Guatemala vs. Jamaica.

La Selección Mexicana espera celebrar su pase en la Copa Oro. (Foto: Mexsport) (David Leah/David Leah)

Horario y transmisión del México vs. Costa Rica

Costa Rica nunca ha derrotado a México en la Copa Oro, pero en los dos últimos enfrentamientos, ambos también en los cuartos de final, fue necesario el alargue: en 2015 México se impuso en los tiempos extra por 1-0, y en 2019 en la tanda de penales.

El equipo tico del entrenador colombiano Luis Fernando Suárez ha sido criticado por su desempeño, ya que la prensa local asegura que luego de 2 años en el cargo no existe una idea de juego clara.

Si México obtiene el resultado deseado y califica, podría enfrentarse al ganador del juego entre Jamaica y Guatemala, que tendría lugar el próximo miércoles 12 de julio.

¿Cuándo? Sábado 8 de julio

Sábado 8 de julio Horario: 19:30 horas (tiempo del centro de México)

19:30 horas (tiempo del centro de México) Sede: AT&T Stadium de Arlington, Texas

AT&T Stadium de Arlington, Texas Transmisión: Azteca Deportes (canal 7), Televisa (canal 5), TUDN y VIX vía streaming.

*Con información de EFE.