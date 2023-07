Copa Oro 2023: Costa Rica será el rival de la Selección Mexicana en los cuartos de final

La Selección Mexicana dirigida por Jaime ‘Jimmy’ Lozano enfrentará este sábado 8 de julio al equipo de Costa Rica, que tenía la obligación de ganar para clasificar a los cuartos de final de la Copa Oro 2023.

Luego de superar a Martinica con un marcador de 6-4 en la última jornada de la fase de grupos, los dirigidos por el colombiano Luis Fernando Suárez se quedaron con el segundo lugar del Grupo C, por lo que su rival es el Tri, que pese a perder contra Qatar 1-0 obtuvieron el primer puesto del Grupo B con 6 puntos.

México perdió el invicto en el torneo después de iniciar con una victoria 4-0 sobre Honduras luego de que Henry Martín y Santiago Giménez se reencontraran con el gol; otro de sus resultados fue el 3-1 con el que le ganaron a Haití. En tanto, los costarricences debutaron con una derrota ante Panamá y siguieron con un empate contra El Salvador.

Las actividades en el AT&T Stadium darán inicio a las 19:30 horas (tiempo del centro de México), mientras que en los otros encuentros son Panamá vs. Qatar, Estados Unidos vs. Canadá y Guatemala vs. Jamaica.

La Selección Mexicana se medirá ante Costa Rica en los cuartos de final de la Copa Oro. (Foto: EFE) (Ralph Lauer/EFE)

FMF condena violencia en gradas del estadio

En su último partido celebrado en Santa Clara, California, la polémica pasó de la cancha a las tribunas del Levi’s Stadium luego de que videos que se volvieron virales en redes sociales mostraran una trifulca entre los aficionados mexicanos.

Además de los golpes, uno de ellos sacó un cuchillo para apuñalar a otro de los asistentes en la parte superior del pecho, por lo que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) condenó los hechos a través de un comunicado.

“Tenemos toda la disposición de cooperar y unir esfuerzos con la CONCACAF, los estadios y autoridades locales, para evitar que estos actos se repitan”, escribieron al asegurar que esperan que quienes lo investigan lleguen hasta “las últimas consecuencias en contra de quienes resulten responsables”.