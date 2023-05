Final Chivas vs. Tigres: ¿Quién será el árbitro del partido de ida y qué polémicas ha tenido?

El árbitro mexicano Fernando Guerrero fue el elegido por la Federación Mexicana de Futbol para pitar el partido de ida de la final del Clausura 2023 de la Liga MX entre Tigres y Chivas, que se disputará este jueves 25 de mayo en el Estadio Universitario de Nuevo León.

El también conocido como el ‘cantante’ debutó profesionalmente en 1999, por lo que cuenta con una trayectoria que sobrepasa las 2 décadas. En el actual torneo formó parte de 12 encuentros, siendo en 2010 su primero de la máxima categoría del futbol mexicano justamente cuando Guadalajara se enfrentó al Puebla.

Entre sus apariciones destaca la Liga de Campeones de CONCACAF, la Copa Oro, la Copa Centroamericana, el Campeonato Sub-20 de la CONCACAF, Mundial Sub-20 Polonia 2019 y la Copa Libertadores.

Además de sus finales en la Liga MX representó a México en Qatar 2022, justamente en donde protagonizó una de sus polémicas en el juego entre Japón contra España, pues validó un gol de los primeros que pareció rebasar la línea de meta, lo que les dio el pase a los octavos de final de la justa.

En el Apertura 2017 dirigió la final de vuelta en el clásico regio de Tigres vs. Monterrey, en donde despertó críticas de favorecer al conjunto felino. En el clásico tapatío de 2020 sumó otras luego de señalarle 2 penales al Atlas.

Cuando Luis Enrique Santander no marcó un penal en un Chivas vs. Tigres

En el Clausura 2017, el silbante Luis Enrique Santander decidió no marcar una falta dentro del área en la última vez que Chivas enfrentó a Tigres en una final. Entonces, un defensor del ‘Rebaño Sagrado’ golpeó a Ismael Sosa mientras intentaba despejar, ya en tiempo de compensación.

Santander no vio la falta al jugador de Nuevo León y el campeonato fue para los rojiblancos, quienes vencieron a los universitarios con un marcador de 2-1 después de un empate en su primer duelo, aunque finalmente reconoció su error. “Ese día me equivoqué. No hay duda de que me equivoqué. Hubiera sancionado penal”, le dijo a MVS.