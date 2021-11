Ofrecen millonaria recompensa por paradero de los ladrones de Rubens Sambueza

Rubens Sambueza, jugador del Toluca, viajó a Colombia para tomarse unas vacaciones después de terminar del último partido del club en el que fueron eliminados por los Pumas.

Sin embargo, en los primeros días de estancia se presentó un siniestro: Sambueza y su hermano Fabián fueron asaltados en Barranquilla, pero la policía de inmediato emitió una alerta de recompensa para atrapar a los delincuentes.

Se buscan: esto es lo que darán de recompensa

De acuerdo con declaraciones previas al anuncio de la recompensa, la policía local anunció que gracias a las cámaras de seguridad del sector se habían recopilado las características físicas de los responsables del robo. Asimismo destacaron la identificación de la ruta que los delincuentes tomaron en la huida.

A través de un comunicado en la cuenta oficial de Twitter de la brigada de policías en Barranquilla, la recompensa a quien brinde información para identificar a los ladrones es de 10 millones de pesos colombianos (aproximadamente 54 mil pesos mexicanos).

#ATENCIÓN 🚨🚨 La Policía Metropolitana de Barranquilla ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos, a quien brinde información que facilite la identificación y ubicación de los atracadores del jugador de fútbol Fabián Sambueza. pic.twitter.com/CcEmHd4zct — Brigadier General Luis Carlos Hernández Aldana (@PoliciaBquilla) November 25, 2021

¿Cómo fue el robo a los hermanos Sambueza?

De acuerdo con medios locales, los hermanos fueron víctimas del robo muy cerca del edificio donde vive Fabián. Según la cronología de los acontecimientos, los asaltantes se acercaron en una motocicleta y amenazaron con un arma de fuego a Rubens y a Fabián; posteriormente les quitaron los relojes, uno de la marca Rolex, y un anillo.

En una entrevista por radio, Fabián relató su versión de los hechos: “bajé la ventanilla para hablar con un amigo que nos ayudara con las maletas y sucedió esto. El guardia del edificio no se percató y no vio al ladrón, pero el señor del carro que grabó pudo haber hecho algo.”

Asimismo, destacó lo triste que le pareció el poco apoyo que les brindaron los testigos del robo: “... la gente no se mete, no hace nada. Si yo hubiera estado del otro lado, si están robando a alguien, uno intenta, por lo menos, no sé, chocar al de la moto”, comentó.

Fabián externó en la entrevista su sospecha sobre el posible móvil de robo: el Rolex, ya que se había enterado de una banda de ladrones que se dedicaba a este tipo de asaltos y que ‘fichaban’ desde el aeropuerto.

Si bien el hermano de Rubens lamenta los sucedido, sobre todo por haberse suscitado durante la llegada del futbolista, agradeció que las pérdidas solo fueran materiales y que estuvieran a salvo: “Si bien perdimos algunos objetos de valor, lo más importante es que estamos bien”, destacó.