Ella es Ximbo, la rapera mexicana ganadora del Concurso de Canción Feminista 2023

La rapera mexicana Ximbo ha sido reconocida con el primer lugar en el Concurso de Canción Feminista, evento que se llevó a cabo en la Casa del Lago como parte de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia en 2023.

La canción No me importa de Ximbo fue la favorita del concurso. Es un bolero cuya temática está relacionada con el final de una relación violenta, con versos llenos de su característico flow.

“De nuestras voces renacerás, por eso y más cantamos sin miedo. Pedimos justicia de que alguna forma, unidas, cantando lo que esconden las noticias, la premisa: nos queremos vivas. Que tiemble y que caiga de una vez, con fuerza, el feminicida (...) Hoy me quiere amenazar con más de mil llamadas. Quesque va a cambiar, que el amor lo puede todo y que sin mí se tira al mar. No me importa más, no me importa más si tú te matas, no me importa más...” cantó Ximbo en su presentación.

¿Quién es Ximbo, ganadora de Canción Feminista en El Aleph 2023?

Ximbo es originaria de la Ciudad de México y tiene una larga carrera de 20 años, pues comenzó a rapear en los 90. Es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Las primeras raperas en el país surgieron en la Ciudad de México, donde se crearon dos agrupaciones en los 90: una fue Los Pollos Rudos, de Jezzy P. y Luz Reality; la otra fue Sabotaje, donde formó parte Ximbo y Malik, explicó Nelly Lara Chávez, académica de la UNAM.

Ximbo ha hablado sobre la brecha de desigualdad en aquellos años para las raperas: “Teníamos menos espacios, nos pagaban menos y, por si fuera poco, consideraban que nosotras sabíamos menos de hip hop por el hecho de ser sujetas femeninas”, contó la rapera a Gaceta UNAM.

Ella formó parte del colectivo Rimas Femeninas en 2006, junto a varias cantantes, y fue ahí donde ella recuerda el inicio de canciones cuyo tema eran las mujeres y se identificaron con el feminismo de manera abierta. Para ella, sus canciones son una forma de denuncia.

Sus canciones tienen mensajes de consciencia y vibra positiva, dice ella misma en su sitio web. En 2015 lanzó su primer LP en solitario.

Su EP más reciente se titula Queendom (2022), con cinco canciones. Y ha lanzado nuevos temas desde entonces, entre ellos: Sin despertarnos, El Cardón, El espejo y el oro, y Soy Rebeldía.

Así fue la premiación del Concurso de Canción Feminista 2023

En este concurso también fue reconocida en segundo lugar Yanina Bolognese, quien es pianista, cantante y compositora argentina, por su canción La Chinita, que compuso en memoria de una amiga suya quien fue víctima de feminicidio.

El tercer lugar fue para la cantautora Gabriela Bernal, de Aguascalientes, quien presentó Con paso firme, un poema de décimas que musicalizó como una marcha, teniendo en mente las manifestaciones feministas. “Me la imaginé como un himno”, dijo en el evento antes de interpretarlo.

También hubo dos menciones especiales para Mala Raza, una cumbia de Jessica Esther Moreno Fernández; y Pintada la pared, de las mexicanas Elsa Carolina Argueta y Fernanda González.

Esta fue la segunda edición del Concurso de Canción Feminista, el cual es organizado por la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género, Casa del Lago, Radio UNAM, Libros UNAM y la Facultad de Música.

Este 2023, el jurado del concurso estuvo compuesto por Renee Goust, autora de La cumbia feminazi; Maby Muñoz Hénonin, quien es pianista y coordinadora académica del seminario permanente de Música y Género de la UNAM; y la rapera Polet González, mejor conocida como Hispana o Mamba Negra.