Línea 3 del Metro con estaciones ‘a reventar’ por retrasos de más de 10 minutos

En las Líneas 3, 7 y 8 del Metro CDMX se registran retrasos de más de 10 minutos.

¿Pasó algo en la Línea 3 del Metro CDMX? Es la pregunta que se hacen los usuarios ante los retrasos de los trenes este viernes 14 de noviembre.

“Zapata está llenísimo y tiene rato que no pasa ningún metro dirección indios verdes“, comentó una persona.

Algunos pasajeros aseguran que llevan más de 10 minutos esperando, pero no pasa ningún tren y las estaciones están ‘a reventar’.

“Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar“, fue la respuesta que dio el Metro.

Líneas 7 y 8 del Metro CDMX también registran retrasos

Otras Líneas del Metro CDMX con problemas son la 7 y 8 debido a que en la primera, ya se registran aglomeraciones en los andenes con dirección a Barranca del Muerto.

Una de las estaciones más saturadas es El Rosario, según las quejas de los pasajeros, debido a que los trenes tardan hasta 10 minutos en pasar.

El mismo tiempo de espera se registra en la Línea 8 del Metro CDMX y los problemas son desde la estación Constitución de 1917, donde también hay andenes saturados.

“A qué hora se mueve el tren detenido en L8 estación Iztacalco dirección Garibaldi. Ya llevamos 7 minutos detenidos y los que van dirección constitución ya pasaron 3 trenes sin problema alguno. Muévanse que se hace tarde“, dijo un usuario sobre lo que ocurre en la Línea 8.

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX están abiertas?

Luego del cierre de al menos tres estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX, fueron reabiertas Pino Suárez y Allende, ante las dudas de los usuarios.

Sin embargo, la estación Zócalo permanece cerrada hasta nuevo aviso, según información del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Por esa razón, las estaciones que funcionan como alternativas para dirigirse al centro de la CDMX son las siguientes:

Líneas 1 y 2: Pino Suárez.

Línea 2: Allende y Bellas Artes.

Línea 8: San Juan de Letrán y Bellas Artes.

El Metro CDMX no detalló el motivo del cierre de dichas estaciones, pero coincidió con las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que ocurrieron ayer en el Centro Histórico.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, la Línea 3 del Metro CDMX registra afluencia máxima y con tiempos de espera de hasta 6 minutos.

Mientras que las Líneas con alta afluencia son la 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, A y B, donde los tiempos de espera son de 6 a 7 minutos, en algunos casos.