Pisa el freno: Hoy No Circula martes 5 de marzo en CDMX y Edomex

Recuerda que todos los automóviles con engomado color rosa, terminación de placas 7 y 8 y que tengan el holograma 1 o 2, deberán quedarse guardados en casa debido al programa Hoy No Circula, en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, este martes 5 de marzo.

¿Habrá doble Hoy No Circula este martes?

Si te preguntas si habrá doble Hoy No circula para este martes la respuesta es no, pues las partículas de ozono no han representado problemas y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha emitido alerta por malas condiciones en la calidad del aire.

Recuerda que este programa solo se implementa si hay contingencia ambiental con el fin de reducir la contaminación.

¿Qué autos sí circulan este martes 5 e marzo?

Autos eléctricos e híbridos o los vehículos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Todos los vehículos que porten el holograma "00″ o "0″.

Vehículos de uso particular de trabajadores y trabajadoras del sector salud en todas sus especialidades, paramédica y administrativa que cuenten con credencial vigente, así como ambulancias.

Vehículos de transporte escolar y de personal, así como los que están destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios con holograma de verificación vigente.

Autos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula.

Todos los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses o camiones) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Todas las motocicletas o los autos que porten un Pase Turístico vigente o con permiso otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente.

Todos los autos que tengan engomado de color rojo, azul, amarillo y verde.