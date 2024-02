¿Le da ‘la espalda’ a Taboada? Ana Villagrán renuncia al PAN en CDMX para ir con Clara Brugada

Ana Villagrán Villasana, diputada del Congreso de la Ciudad de México, renunció este viernes 23 de febrero a las filas del PAN para sumarse a la campaña de la morenista Clara Brugada.

Villagrán Villasana tenía una trayectoria de 15 años de trabajo político en el PAN en la capital. “Mis circunstancias me obligan a tomar una decisión de vida; hacia dónde quiero ir, pero lo más importante a lado de quiénes”, aseguró.

La decisión se da luego de que la dirigencia del PAN en la Ciudad de México, encabezada por Andrés Atayde, decidió cerrarle las puertas para buscar una candidatura a otro puesto de elección popular.

Una de sus quejas es que, lejos de apostar a liderazgos sólidos y trayectoria partidista, la dirigencia del PAN decidió postular a personajes con poca trayectoria política en el blanquiazul y ligados a escándalos de corrupción.

Desde hace más de un año Villagrán Villasana ha estado trabajando en territorio, en la alcaldía Iztacalco, donde realizó gestiones de éxito, como el arreglo del puente en Viaducto, arreglo de baches en avenida Plutarco, así como las denuncias de falta de alumbrado en las colonias más peligrosas en la demarcación.

Villagrán Villasana dio a conocer que pese a las amenazas que ha recibido, seguirá trabajando por la CDMX y por México.

“Mi convicción absoluta será siempre construir un México y una Ciudad de causas, donde las mujeres políticas que tenemos acción propia podamos participar libremente, lograr y construir. Agradezco a cada persona que siguió mi camino en Acción Nacional y trabajo conmigo en conjunto. Nos encontraremos en el camino”, dijo.

Trabajar por mis causas. Es lo único que pido y pedí, así como el reconocimiento de cuánto he hecho por defender lo que creo. Querido PAN: ¡NI UNA SOLA VEZ TE FALLÉ!

Acá mi renuncia pública al partido al que le dediqué 15 años de mi vida @AccionNacional @PAN_CDMX

No hubo un día… pic.twitter.com/IRYeVxP2yh — Ana J Villagrán (@AnaJVillagran) February 23, 2024

Taboada acusa intimidación de la Fiscalía de CDMX

Santiago Taboada, candidato de la oposición a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, denunció que fue intimidado este jueves por parte del Gobierno de la CDMX y de la Fiscalía capitalina.

A través de redes sociales, el abanderado del PAN-PRI-PRD a la CDMX expresó: “Martí Batres y su cuñado, el fiscal Ulises Lara, trataron de amedrentarme en mi domicilio con un carro con placas particulares, pero con policías de la Fiscalía de la CDMX”.

Las imágenes muestran el momento en el que Policías de Investigación (PDI) le entregan al exalcalde de Benito Juárez una notificación de apercibimiento de una persona quien lo denunció por supuestas amenazas.

“Quiero decirles que no les tengo miedo, que me parece increíble e indignante, que una carpeta de investigación que me quieren fabricar solo se tarde dos días en integrarse y notificarse”, dijo el candidato de la alianza Va por México.